Đưa Việt Nam thành điểm đến trong chuỗi cung ứng các sản phẩm Halal

Đề xuất giao Bộ Công an cấp phép thành lập sàn giao dịch dữ liệu

Dự luật Dữ liệu quy định: Sàn giao dịch dữ liệu do Bộ Công an cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định, là nơi lưu trữ, quản lý, giao dịch, trao đổi, thuê, mua bán và cung cấp các dịch vụ về dữ liệu, có sự giám sát, bảo đảm an toàn.