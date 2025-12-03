Dưa leo ngon nhưng ai không nên ăn?

Dưa chuột (dưa leo) là thực phẩm phổ biến, giàu nước và chất xơ, tốt cho hầu hết mọi người.

Dưa chuột thường được coi là loại thực phẩm an toàn và lành mạnh. Đây cũng là thực phẩm chứa nhiều nước giúp duy trì sự cân bằng nước cho cơ thể. Về mặt kỹ thuật, đây là một loại trái cây, họ hàng gần với dưa lưới, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các dưỡng chất thiết yếu. Nhờ vậy, dưa chuột trở thành lựa chọn phổ biến trong các món salad, sinh tố hay đồ ăn nhẹ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với dưa chuột. Với một số người, loại quả này có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn, từ khó tiêu đến dị ứng, thậm chí làm trầm trọng thêm các bệnh lý hiện có. Hiểu được cách dưa chuột tương tác với từng tình trạng sức khỏe giúp bạn lựa chọn chế độ ăn uống an toàn và hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số người nên hạn chế hoặc tránh ăn dưa chuột:

Người mắc bệnh tiểu đường nên thận trọng ăn dưa chuột

Theo thông tin đăng trên trang Toi, dưa chuột nhìn chung an toàn cho người mắc bệnh tiểu đường nhờ ít calo và carbohydrate. Tuy nhiên, hạt dưa chuột đôi khi có thể gây hạ đường huyết, đặc biệt ở những người đang sử dụng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết. Tình trạng này có thể dẫn đến run rẩy, chóng mặt, mệt mỏi hoặc suy nhược.

Với người bệnh tiểu đường, việc theo dõi lượng đường trong máu khi ăn dưa chuột, đặc biệt loại có hạt, là cần thiết. Ăn vừa phải và kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp phòng ngừa hạ đường huyết đột ngột.

Dưa chuột ngon bổ dưỡng nhưng một số người nên hạn chế hoặc tránh ăn để an toàn cho sức khỏe.

Người bị bệnh xoang hoặc bệnh hô hấp nên tránh ăn dưa chuột

Theo một số phương pháp chữa bệnh truyền thống, dưa chuột được coi là "thực phẩm làm mát". Tính chất này cùng với hàm lượng nước cao có thể kích thích sản xuất chất nhầy, làm trầm trọng tình trạng nghẹt mũi, ho hoặc cảm lạnh.

Những người mắc viêm xoang, hen suyễn, viêm phế quản hoặc cảm lạnh mạn tính có thể thấy các triệu chứng bùng phát, đặc biệt khi ăn dưa chuột sống hoặc lạnh. Với nhóm người này, nên ưu tiên các món ăn ấm, dễ chịu, hạn chế dưa chuột sống để tránh ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Người dị ứng dưa chuột hoặc hội chứng dị ứng miệng

Dị ứng dưa chuột ít phổ biến hơn so với dị ứng hạt hoặc hải sản nhưng vẫn xảy ra. Các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng, bao gồm:

Ngứa miệng hoặc cổ họng

Sưng môi hoặc mặt

Phát ban da

Buồn nôn, nôn

Trong trường hợp hiếm, tiếp xúc với dưa chuột có thể dẫn đến sốc phản vệ. Một số người gặp phải phản ứng do hội chứng dị ứng miệng, khi cơ thể nhầm lẫn protein trong dưa chuột với chất gây dị ứng phấn hoa.

Một nghiên cứu được công bố trên Oxford Academic ghi nhận công nhân xử lý dưa chuột trong nhà kính gặp các triệu chứng hen suyễn, sổ mũi và phát ban. Điều này cho thấy, ngay cả tiếp xúc thông thường với dưa chuột cũng có thể gây phản ứng dị ứng. Ai có dấu hiệu bất thường sau khi ăn dưa chuột nên tránh loại quả này và tìm lời khuyên y tế.

Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc IBS

Dưa chuột chứa cucurbitacin, hợp chất tự nhiên tạo vị đắng trong quả, có thể gây khó chịu tiêu hóa ở một số người.

Các biểu hiện thường gặp:

Đầy hơi, chướng bụng

Ợ hơi, chuột rút...

Những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS), trào ngược axit hoặc tiêu hóa chậm có thể gặp tình trạng này rõ rệt hơn.

Để giảm nguy cơ khó tiêu nên:

Hạn chế lượng dưa chuột ăn mỗi lần

Chọn loại "không ợ hơi", chứa ít cucurbitacin

Nếu dưa chuột thường xuyên gây khó chịu, việc tránh ăn hoàn toàn có thể giúp hệ tiêu hóa duy trì sự thoải mái.

Lưu ý: Bài viết mang tính thông tin chung, không thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hay điều trị y tế. Luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi thay đổi chế độ ăn uống hoặc điều trị bệnh lý.