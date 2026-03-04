Du lịch tăng tốc đưa BĐS dòng tiền Nha Trang 'trở lại đường đua'

Khánh Hòa khởi động năm 2026 với hơn 1 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ, doanh thu du lịch tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Địa phương vốn đã là “át chủ bài” của du lịch miền Trung, nay đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này tạo lực đẩy lớn cho bất động sản (BĐS) dòng tiền Nha Trang, với cái tên được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Vinhomes Pearl Bay.

Nha Trang chào năm mới Bính Ngọ đầy ngoạn mục

Theo Sở VHTT&DL Khánh Hòa, từ 15/2 (28 tháng Chạp) đến 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), địa phương đã đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 2.200 tỷ đồng , tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố then chốt tạo nên cú bứt tốc này. Trong 6 ngày cao điểm Tết, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ghi nhận 774 chuyến bay cất - hạ cánh, trong đó gần 70% là các chuyến quốc tế. Cùng thời điểm, 3 tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Nha Trang - Cam Lâm và Vân Phong - Nha Trang ghi nhận trung bình khoảng 10.000 lượt xe mỗi ngày.

Ở đường biển, tàu Costa Serena “xông đất” Nha Trang dịp Tết với hơn 3.500 du khách mang quốc tịch Mỹ, Australia, Trung Quốc… Đây là con tàu nổi tiếng, được mệnh danh là “lâu đài Hy Lạp trên biển” chuyên chở du khách hạng sang. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 14 chuyến tàu du lịch biển quốc tế và dự kiến còn 34 chuyến nữa trong năm.

Năm 2025, Khánh Hòa là 1 trong 4 địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu du lịch.

Những con số này cho thấy du lịch Khánh Hòa, với hạt nhân chủ đạo là Nha Trang, đang nâng cấp cả về quy mô lẫn chất lượng và được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng toàn diện. Dòng khách phân bổ đều trên cả đường bộ, hàng không và đường biển, tạo nên sự ổn định dài hạn.

Với 16,4 triệu lượt khách và 66.700 tỷ đồng doanh thu, năm 2025, du lịch Khánh Hòa đứng trong top 4 toàn quốc. Vì thế, khởi đầu ấn tượng trong tháng đầu tiên được xem là nền tảng để thủ phủ du lịch biển Nam Trung Bộ cán đích 18,1 triệu lượt khách và hơn 77.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, mở ra cơ hội bứt phá ngoạn mục về thứ hạng trong cơ cấu ngành du lịch.

Trong bối cảnh đó, BĐS dòng tiền ven biển Nha Trang bắt đầu nóng trở lại. Nhà đầu tư không còn nhìn thị trường bằng tâm thế chờ đợi, mà chuyển sang hành động dựa trên dữ liệu thực tế. Mọi sự chú ý hiện đổ dồn về số 9 Trần Phú, nơi Vinhomes Pearl Bay đang rục rịch ra mắt.

Vinhomes Pearl Bay - “tọa độ vàng” của du lịch Nha Trang

Sở hữu vị trí đắc địa trên con đường danh giá bậc nhất Nha Trang, Vinhomes Pearl Bay nằm đúng hồng tâm của các luồng di chuyển sôi động. Đây là vị trí giao thoa giữa đất liền, cảng biển Nha Trang số 5 Trần Phú và ga cáp treo Vinpearl Hòn Tre đặt ngay cạnh dự án.

Riêng Vinpearl Hòn Tre mỗi năm đã đón hơn 3 triệu lượt du khách. Đây được kỳ vọng là nguồn khách hàng tiềm năng “mặc định” cho các mô hình kinh doanh tại Vinhomes Pearl Bay. Nguồn cầu này đặc biệt rõ nét về đêm khi du khách quay lại đất liền với nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực tăng mạnh; trong khi các khu vực khác tại trung tâm Nha Trang khó đáp ứng vì thiếu quy hoạch kinh tế đêm bài bản.

Bên cạnh đó, cảng biển Nha Trang tại số 5 Trần Phú được quy hoạch để trở thành cảng tàu du lịch quốc tế công suất lớn, có thể đón tàu trọng tải 225.000 GT. Đây hứa hẹn là nguồn khách cao cấp lớn và ổn định cho Vinhomes Pearl Bay trong tương lai.

Sự khác biệt của Vinhomes Pearl Bay còn nằm ở việc dự án không cần tạo thị trường mới, khi đã được đặt vào một trục kinh tế đang vận hành hiệu quả, với dòng tiền khổng lồ luân chuyển mỗi ngày.

Vinhomes Pearl Bay tọa lạc tại số 9 Trần Phú - vị trí đắc địa trên con đường danh giá bậc nhất Nha Trang.

Ông Nguyễn Đức Hòa, nhà đầu tư lâu năm tại Nha Trang, nhận xét: “Tết Bính Ngọ vừa rồi là dấu mốc bùng nổ với ngành du lịch Nha Trang. Đường Trần Phú đông kín từ sáng đến đêm. Vị trí của Vinhomes Pearl Bay hưởng lợi từ cả đường Trần Phú, ga cáp treo lẫn cảng biển, vì vậy có thể nói đây là sản phẩm đầu tư không thể thua được”.

Vinhomes Pearl Bay có quy mô đến 33,8 ha nhưng chỉ giới hạn 870 sản phẩm, gồm 440 căn thấp tầng (liền kề/biệt thự), 103 căn shop thương mại dịch vụ và 337 căn shop/villa shop du lịch dịch vụ.

Trong lòng dự án là chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp giữ chân du khách: 28 căn boutique hotel (8 tầng) có phong cách hiện đại và cổ điển đan xen, dự kiến vận hành, quản lý bởi các thương hiệu khách sạn quốc tế; công viên điểm nhấn 0,68 ha với tổ hợp hồ bơi cho người lớn và trẻ em hơn 1.000 m2, không gian lounge, sân gym ngoài trời, sân chơi, vườn thư giãn phong cách Nhật, sân pickleball...; công viên thể thao 2,1 ha với đa dạng bộ môn tập luyện; 2 dãy phố kiến trúc điểm nhấn Little Shanghai và Little Tokyo…

Đáng chú ý, dự án sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1,1 km, rộng 2,14 ha đang được hoàn thiện nhanh chóng để sớm đưa vào vận hành.

Vinhomes Pearl Bay là dự án hiếm hoi sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1 km và rộng 2,14 ha.

Đặc biệt, Vinhomes Pearl Bay còn hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích 5 sao quy mô đồ sộ trên đảo Hòn Tre, gồm bộ đôi sân golf 18 hố, công viên giải trí VinWonders, nhà hát, trung tâm hội nghị quốc tế…

“Đây là quỹ sản phẩm hiếm hoi tại trung tâm Nha Trang có khả năng khai thác mô hình F&B cao cấp, boutique hotel hoặc cửa hàng trải nghiệm ngay sát mặt biển Trần Phú với dòng khách khổng lồ lưu chuyển 24/7. Đồng thời, dự án cũng là mảnh ghép lý tưởng đón nhịp tăng trưởng của xứ Trầm hương”, ông Hòa nhận xét.

Khánh Hòa vừa khởi đầu năm mới với hơn 1 triệu lượt khách chỉ trong một tuần. Việc thị trường du lịch “trải đường băng” hứa hẹn tạo “cơ hội vàng” để các BĐS dòng tiền như Vinhomes Pearl Bay cất cánh.