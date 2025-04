Dự kiến chi hơn 834 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 30/4

Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình gửi Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945-2/9/2025).

Theo tờ trình, có hai đối tượng được tặng quà. Đối tượng thứ nhất, những người có công với cách mạng, gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng tặng quà thứ hai, thân nhân của người có công với cách mạng, gồm: thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Cũng theo tờ trình, mức quà tặng cho hai đối tượng trên là 500.000 đồng/một người/hai dịp. Thực hiện chi một lần vào dịp ngày 30/4.

Dự kiến tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng là hơn 834 tỷ đồng .

Tờ trình cũng nêu rõ, giao Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày thành lập nước.

Dưới cái nắng 35 độ C ở miền Nam, các chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an gấp rút luyện tập để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 30/4.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.