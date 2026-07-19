Dự kiến 15h ngày 19/7 sẽ thông tạm một làn xe trên Quốc lộ 32

Sau hơn 2 ngày khắc phục hậu quả lũ ống, Quốc lộ 32 qua xã Mường Than (Lai Châu) dự kiến thông tạm một làn xe lúc 15h ngày 19/7, nối lại giao thông và hỗ trợ cứu trợ.

Ông Nguyễn Tâm Đắc Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, cho biết dự kiến 15h ngày 19/7 sẽ thông tạm thời một làn xe trên Quốc lộ 32, đoạn từ km 354 đến đội 11, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ ống ở xã Mường Than. Đoạn đường này dài khoảng 60 m bị xói mòn sâu, nhiều đá tảng và cây cối, gây chia cắt từ trung tâm xã đến đội 11.

Trong 2 ngày qua, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều máy móc, phối hợp cùng với chính quyền các địa phương dọn dẹp, gạt đất đá và cắt cưa cây nhiều đoạn, song do nước vẫn chảy xiết nên chưa thể khắc phục hết các điểm sạt lở trên Quốc lộ 32.

Các đơn vị đang nỗ lực thông tạm 1 làn xe đến đội 11.

"Ban 2 đã phối hợp với địa phương và Sở Xây dựng thực hiện các biện pháp nắn dòng để sớm thông đường. Hiện nay khó khăn lớn nhất đó là lượng đất đá trôi tràn lớn nên rất mất thời gian, bên cạnh đó là lượng cây cối rất nhiều và tại đoạn này cũng đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân nữa, đá ở đây cũng toàn tảng đá rất lớn, chỉ có thể vần gọn sang một bên để lấy lối đi, còn việc thanh thải, xúc chuyển đi để lại sau", ông Nguyễn Tâm Đắc Trình cho biết.

Công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than đang tiếp tục được triển khai khẩn trương. Suốt hơn 2 ngày qua, chính quyền địa phương và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã tham gia giúp người dân di chuyển tài sản, vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa người dân đến nơi an toàn.

Đến chiều tối 18/7, thêm 219 hộ dân ở bản Noong Thăng được di dời khẩn cấp sau khi chính quyền địa phương xác định nguy cơ sạt lở rất lớn do mưa vẫn tiếp diễn. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đã vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ.