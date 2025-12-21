Du khách Nga vừa chạy xe phân khối lớn vừa biểu diễn trên yên xe

Công an đang điều tra một người phụ nữ quốc tịch Nga biểu diễn chạy xe phân khối lớn trong tư thế "quỳ gối, nằm trên yên" ở Khánh Hòa.

Ngày 21/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát Hình sự điều tra theo thẩm quyền về việc một nữ du khách người Nga có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video người phụ nữ mặc váy ngắn, lộ nội y, điều khiển xe phân khối lớn trên đường, thực hiện các tư thế quỳ gối, nằm trên yên xe.

Người phụ nữ quốc tịch Nga "biểu diễn" chạy xe phân khối lớn. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi nắm thông tin, Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an phường Bắc Nha Trang mời người phụ nữ 34 tuổi, quốc tịch Nga về trụ sở làm việc để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, người phụ nữ đã thừa nhận thực hiện hành vi trên tại một số tuyến đường ở xã Cam Lâm vào các thời điểm tháng 1 và tháng 6/2025.

Phòng CSGT xác minh xe phân khối lớn là của người đàn ông trú tại xã Tân Định, đứng tên chủ sở hữu, đã bán cho cửa hàng xe máy ở phường Ninh Hòa. Sau đó tiệm bán cho một người đàn ông Nga, rồi ông này tặng xe cho người phụ nữ trên.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân (kể cả người nước ngoài làm việc tại Việt Nam) cần nghiêm chỉnh chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, mạng xã hội Facebook đã đăng đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên người Nga phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường phố Nha Trang khiến dư luận bức xúc.

Tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh, thanh niên người Nga đã xuất cảnh sang Trung Quốc.