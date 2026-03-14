Công an bắt liên tiếp vụ kích điện bắt cá

  • Thứ bảy, 14/3/2026 15:50 (GMT+7)
Thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự cho ngày bầu cử 15/3, lực lượng Công an xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) vừa triệt phá thành công 2 vụ khai thác thủy sản bằng kích điện trên địa bàn.

Cả 2 vụ việc được phát hiện vào ngày 13/3. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 5 phút sáng tại khu vực Ấp 23, tổ tuần tra đã bắt quả tang đối tượng Đ.H.L (SN 2000, ngụ xã Thới Bình) đang sử dụng bộ kích điện tự chế để đánh bắt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 vỏ composite dài 5,2m, máy GB460, bộ kích điện kèm pin và khoảng 6 kg thủy sản các loại.

Đối tượng Đ.H.L làm việc với lực lượng công an xã Khánh Lâm.

Tiếp đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Khánh Lâm cùng lực lượng an ninh trật tự Ấp 10 tiếp tục bắt quả tang anh D.N.Y (SN 2006, ngụ tại địa phương) đang dùng kích điện đánh bắt cá trên tuyến kênh 86. Tang vật thu giữ gồm 1 vỏ và máy Honda 6.5HP, 2 bình ắc quy, dụng cụ kích điện và khoảng 2kg cá.

Cả hai vụ việc được lập biên bản và lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý theo quy định. Công an xã Khánh Lâm khuyến cáo người dân, tuyệt đối không sử dụng các phương tiện mang tính hủy diệt như chất độc, chất nổ hay xung điện để khai thác thủy sản. Đồng thời, cũng kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm nhằm bảo vệ hệ sinh thái và đảm bảo môi trường sống bền vững cho địa phương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

