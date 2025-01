Du khách đón Tết tại ‘điểm hẹn công nghệ’ Galaxy AI Sài Gòn Terminal

Bộ 3 Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 là điểm nhấn công nghệ tại sự kiện. Bên cạnh thiết kế hiện đại, hiệu năng ấn tượng, đột phá về công nghệ Galaxy AI tiếng Việt biến thiết bị thành cánh tay đắc lực AI có khả năng hiểu và xử lý lệnh của người dùng Việt một cách tự nhiên. Cùng với đó là giao diện OneUI 7 mới có Now Brief cập nhật thông tin và hỗ trợ tổ chức công việc, hoạt động hàng ngày của người dùng.