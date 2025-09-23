Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Du khách Australia bị tài xế xích lô 'chém' 1,2 triệu đồng ở phố cổ

  • Thứ ba, 23/9/2025 06:59 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Du khách Australia tới Công an phường Hoàn Kiếm trình báo bị hai tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng khi tham quan phố cổ Hà Nội.

Xich lo chem khach Australia anh 1

Hai tài xế xích lô có hành vi "chặt chém" tại cơ quan công an.

Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Úc) về việc bị hai tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng quãng đường tham quan quanh phố cổ.

Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (SN 1974, trú ở xã Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (SN 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an phường, hai tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien. Nam du khách chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.

Để thực hiện công tác phòng ngừa nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu ông N.V.B., N.V.H. cam kết không thu quá giá quy định.

