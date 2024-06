Dù chịu thuế cao tại châu Âu, BYD vẫn lãi đậm

Mỗi chiếc xe điện được BYD bán ra tại châu Âu sẽ thu về mức lợi nhuận gấp 10 lần so với ở quê nhà.

BYD Seal U. Ảnh: BYD.

Theo báo cáo từ Rhodium Group, với mỗi chiếc BYD Seal U được bán tại châu Âu, nhà sản xuất xe điện nhiều nhất Trung Quốc sẽ thu được lợi nhuận khoảng 15.400 USD . Nếu đặt con số này bên cạnh lợi nhuận của Seal U tại quê nhà ( 1.400 USD ), ta có thể thấy BYD đã "lãi đậm" ra sao khi mở bán tại lục địa già.

Vào 12/6, Ủy ban Liên minh châu Âu (EC) đã điều tra và kết luận xe điện (BEV) từ Trung Quốc đã được hưởng nhiều khoản trợ cấp có phần "không công bằng" so với các đối thủ quốc tế. Vì vậy, EC đưa ra thông báo áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với xe điện Trung Quốc, dao động 17,4-38,1%.

Báo cáo của Rhodium Group cũng khẳng định mức thuế 30% đối với Seal U vẫn không thể làm giảm lợi nhuận của BYD lên mẫu xe này mà còn giúp BYD hưởng thêm khoản phí bảo hiểm tại EU dao động 15% ( 5.080 USD ).

Xe BYD bán tại Đức có giá cao gần gấp đôi so với Trung Quốc.

BYD cũng tích cực tham gia các cuộc cạnh tranh giá mạnh mẽ nhằm giành thị phần. Từ đó khiến hãng xe điện này càng thu hút được thêm được nhiều khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với hãng xe từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ.Ngoài các khoản trợ cấp ưu đãi, một trong những lý do khiến các nhà sản xuất Trung Quốc kiếm được nhiều hơn so với hãng xe quốc tế đến từ chi phí sản xuất.

Theo CarnewsChina, hãng xe Trung Quốc thường tự chịu trách nhiệm xử lý nhiều công đoạn trong sản xuất hơn, từ nghiên cứu công nghệ, sản xuất cell pin, hay lắp ráp và truyền thông sản phẩm. Vì vậy, chi phí sản xuất sẽ được giảm xuống, góp phần gia tăng lợi nhuận.

Ví dụ điển hình là BYD, hãng ôtô này không chỉ lắp ráp và bán xe mà còn sở hữu các mỏ lithium hỗ trợ cho việc nghiên cứu công nghệ pin, phát triển động cơ điện tử riêng, thu mua các hãng vận tải biển phục vụ cho việc xuất khẩu hay công ty bảo hiểm giúp hoàn thành quy trình pháp lý.

Sự khốc liệt của cuộc chiến giá ngay trong thị trường Trung Quốc khiến các nhà sản xuất tìm mọi biện pháp xuất khẩu sang châu Âu bất chấp thuế quan đang tăng cao. Hãng xe Trung Quốc đang xem lục địa già như một đích đến lý tưởng và tham vọng giành được phần lớn thị phần tại đây, mà dẫn đầu là các tập đoàn như BYD hay SAIC.