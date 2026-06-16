Dự báo thời tiết ngày 16/6: Miền Bắc mưa lớn, miền Trung nắng nóng trên 38°C

Dự báo thời tiết 16/6, trong khi miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cục bộ mưa rất to thì hầu khắp các tỉnh miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, thời tiết ngày 17/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Nguy cơ mưa cường độ lớn, trên 120mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 16/6, miền Bắc nhiều nơi mưa lớn. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 30-80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn, nắng nóng kết thúc thì trong ngày 16-17/6, khu vực từ phía nam tỉnh Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động 50-55% càng làm tăng cảm giác oi bức, khô nóng.

Nắng nóng ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, dồn chủ yếu về chiều tối và đêm, cục bộ mưa to.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/6/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C, có nơi trên 32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Đồng bằng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Thanh Hóa - Nghệ An mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trong đó, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.