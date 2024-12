Dự báo thời tiết Giáng sinh và Tết Dương lịch 2025

Dự báo thời tiết dịp Tết Dương lịch 2025, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón những ngày đầu năm với tiết trời se lạnh, sương mù vào buổi sáng, trưa chiều hửng nắng.

Không khí Giáng Sinh đã rộn ràng ở khắp phố phường. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết dịp Giáng Sinh năm nay, miền Bắc se lạnh, vừa đủ để cảm nhận rõ rệt không khí đặc trưng của mùa lễ hội. Sương mù giăng mắc những buổi sớm mai, càng làm tăng thêm vẻ đẹp lãng mạn, huyền ảo cho mùa Noel. Ban ngày, nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp mây mỏng, sưởi ấm những bước chân dạo phố ngắm nhìn cảnh vật trang hoàng lộng lẫy.

Miền Bắc có thời tiết đẹp vào ngày Giáng Sinh.

Trong khi đó, miền Trung lại đón Giáng Sinh với những cơn mưa bất chợt. Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng những cơn mưa lớn, kèm theo giông.

Giáng Sinh năm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ ngập tràn nắng ấm. Đây là thời tiết lý tưởng để người dân tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ hội, hòa mình vào không khí nhộn nhịp, vui tươi của mùa lễ hội.

Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2025, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón những ngày đầu năm với tiết trời se lạnh, sương mù bao phủ. Trưa chiều hửng nắng; nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 11-14 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ.

Khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào, tập trung về đêm và sáng. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Cập nhật dự báo thời tiết cả nước ngày 24-25/12

Bắc Bộ

Hai ngày Giáng sinh, Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa. Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 14-22 độ C.

Trung Bộ

Trái ngược với miền Bắc, Trung Bộ sẽ đón Giáng sinh với nhiều mây và mưa. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ phía Bắc Trung Bộ từ 15-22 độ C, phía Nam từ 19-27 độ C.

Tây Nguyên

Tây Nguyên cũng có mưa trong hai ngày này, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Đông có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ phổ biến từ 18-26 độ C.

Nam Bộ

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 18-26 độ C.

Hà Nội

Thủ đô Hà Nội đón Giáng sinh với thời tiết nhiều mây, không mưa. Trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ từ 14-22 độ C.