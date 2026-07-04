Dự báo thời tiết 4/7: Miền Bắc mưa xối xả, nguy cơ xuất hiện lũ gây ngập lụt

Ngày 4/7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão số 1, nguy cơ xuất hiện lũ trên loạt sông gây ngập lụt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 5/7, tác động của bão số 1 Maysak, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, trong đó, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa lên đến 200-300mm, cục bộ trên 500mm. Vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Ngày 4/7, miền Bắc mưa lớn diện rộng. Ảnh minh hoạ: Viên Minh/VTC News.

Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày 4/7, dải đất từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác. Trong đó, Nghệ An đến Đắk Lắk mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Cùng ngày, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Từ đêm 5/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, từ 4/7 đến 7/7, trên các sông ở Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh nguy cơ lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình và sông Lô ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 4/7/2026

TP Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Ngày mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, trong đó, khu Đông Bắc từ chiều mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, riêng Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.