Dự báo thời tiết 2/7: Miền Trung nắng nóng cục bộ, miền Nam hứng mưa lớn

Ngày 2/7, mưa lớn ở miền Bắc xu hướng giảm dần nhưng miền Nam lại hứng mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to, trong khi đó, miền Trung nắng nóng cục bộ.

Sau chuỗi ngày mưa lớn diện rộng, mưa ở Bắc Bộ giảm dần từ ngày 2/7 nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn. Khu vực này vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó một số địa phương có thể xảy ra mưa to cục bộ.

Dù cường độ mưa không còn kéo dài trên diện rộng như những ngày trước, người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xuất hiện trong cơn dông.

Ngày 2/7, miền Nam hứng mưa lớn. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C. Tuy nhiên, nắng nóng ở khu vực này, không kéo dài suốt cả ngày khi chiều tối và đêm nguy cơ xảy ra mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 2-4/7 mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/7/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.