Dự báo thời tiết 23/12: Bắc Bộ có nơi mưa nhỏ, Nam Bộ ngày nắng 34°C

Dự báo thời tiết 23/12, trời nắng vẫn là thời tiết chủ đạo ở miền Bắc, nhưng một số nơi xuất hiện mưa nhỏ rải rác lúc đêm và sáng, miền Nam ngày nắng 34°C.

Ngày 23/12, một số nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa nhỏ rải rác, tập trung vào đêm và sáng. Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/12

Ngày 23/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái mưa vài nơi, lượng mưa không lớn. Một số nơi xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào buổi sớm. Trong đó, khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20°C, cao nhất 24-27°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 7°C. Tuy nhiên, một số khu vực vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 13°C.

Thời tiết TP. Hà Nội trong ngày 23/12 cũng xuất hiện mưa vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác vào sáng sớm, trưa chiều trời nắng. Trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động 18-20°C ban đêm, cao nhất 24-26°C.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, ban ngày nhiệt độ tăng.

Các khu vực còn lại trên cả nước thời tiết tương đối ổn định, ban ngày trời nắng, thuận lợi cho sinh hoạt và lao động. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối 24/12, Nam Bộ có mưa rào rải rác, kèm theo dông tại một số nơi.

TP.HCM ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 31-33°C. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm dần, thấp nhất 24-26°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/12

TP. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, khu Tây Bắc 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, khu Đông Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : Miền Đông 22-25°C, miền Tây 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.