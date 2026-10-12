Dự báo mới nhất về lãi suất, tỷ giá

Theo đơn vị phân tích, nhu cầu vốn lớn từ khu vực công và tư trong thời gian tới sẽ tiếp tục gây áp lực lên khả năng huy động của hệ thống ngân hàng.

Trong tháng 9/2026, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm %, lên 3,75-4%, sau 6 lần giảm lãi suất trong giai đoạn 2024-2025. Tại Bản tin Kinh tế vĩ mô quý III của S&I Ratings, đơn vị phân tích cho biết lạm phát tại Mỹ dai dẳng hơn dự kiến đã khiến Fed phát tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, trái với kỳ vọng trước đó của phần lớn nhà đầu tư về 2-3 đợt giảm lãi suất trong năm 2026.

Diễn biến này kéo theo sự gia tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế trong tháng 9, khi thị trường lo ngại quá trình giảm lạm phát toàn cầu chậm hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 5,3%, mức cao nhất trong 24 năm. Tại Anh, lợi suất trái phiếu chính phủ tiến sát mức đỉnh năm 2007 là 5,55%, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức cao nhất trong 30 năm.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng khiến chi phí huy động vốn trên thị trường quốc tế gia tăng, đồng thời có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi, theo S&I Ratings.

Tại Việt Nam, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm hiện duy trì quanh 4,45%/năm, thấp hơn đáng kể so với mức 5,3% của trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng kỳ hạn. Theo S&I Ratings, chênh lệch này phản ánh sự khác biệt về điều kiện thanh khoản, định hướng chính sách tiền tệ và cơ cấu nhà đầu tư giữa hai thị trường, không đồng nghĩa rủi ro của Việt Nam thấp hơn Mỹ.

Theo các chuyên gia phân tích của S&I Ratings, mức chênh lệch lợi suất có thể làm giảm sức hấp dẫn tương đối của tài sản bằng Đồng Việt Nam đối với nhà đầu tư quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam cần thu hút thêm nguồn vốn bên ngoài để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong nước. Chênh lệch lãi suất cũng tạo thêm sức ép lên tỷ giá USD/VND, khiến cơ quan điều hành phải cân nhắc giữa mục tiêu duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng và ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát nhập khẩu.

Dù vậy, tỷ giá USD/VND đã hạ nhiệt trong quý III nhờ nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Theo báo cáo, tỷ giá ngân hàng ở mức 25.750 - 26.170 đồng/USD vào cuối tháng 9, giảm khoảng 0,8% so với đầu năm.

Trên thị trường tiền tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện trong tháng 9. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm có nhiều thời điểm xuống dưới 1%. Ngân hàng Nhà nước hút ròng 54.000 tỷ đồng qua kênh thị trường mở (OMO) trong tháng, đưa lượng OMO lưu hành về khoảng 135.000 tỷ đồng . S&I Ratings đánh giá áp lực thanh khoản ngắn hạn của hệ thống đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm.

Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng vẫn tăng nhanh. Đến cuối tháng 9, tín dụng toàn hệ thống tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tốc độ tăng huy động vốn dù cải thiện vẫn thấp hơn tín dụng tính từ đầu năm.

Cụ thể, huy động vốn tăng 9,78% vào cuối tháng 9, so với mức 5,6% vào cuối tháng 6. Riêng trong quý III, huy động tăng thêm 4,18%, cao hơn mức tăng 2,52% của tín dụng trong cùng giai đoạn. Nhờ đó, khoảng cách giữa huy động và tín dụng bắt đầu thu hẹp. Dù vậy, S&I Ratings cho rằng nhu cầu vốn lớn từ khu vực công và tư trong thời gian tới sẽ tiếp tục gây áp lực lên khả năng huy động của hệ thống ngân hàng.

Bước sang quý IV, kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục được hỗ trợ bởi công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư công và xuất khẩu. Tuy nhiên, lạm phát tăng trở lại, lợi suất trái phiếu toàn cầu duy trì ở mức cao và nhu cầu vốn trong nước gia tăng là những yếu tố cần theo dõi.

S&I Ratings cho rằng các kênh huy động vốn trung và dài hạn như trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và huy động vốn quốc tế sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư công và mở rộng sản xuất tăng lên, còn khả năng cung ứng tín dụng của hệ thống ngân hàng có những giới hạn nhất định.