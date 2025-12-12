Dự án 'Nuôi em' không thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia

Ngày 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát đi thông báo chính thức liên quan đến dự án “Nuôi em”.

Ngày 12/12, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát đi thông báo chính thức liên quan đến dự án “Nuôi em” (dự án hỗ trợ bữa ăn cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn), trước những thắc mắc của dư luận về tính minh bạch và mối liên hệ giữa dự án này với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam).

Theo thông báo, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không thực hiện, không điều phối và không giám sát dự án “Nuôi em”. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có chức năng kết nối, định hướng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong cộng đồng; không quản lý hành chính và không kiểm soát tài chính đối với các nhóm này.

Nhóm tình nguyện Niềm Tin của ông Hoàng Hoa Trung chỉ là một thành viên trong mạng lưới các đội nhóm tình nguyện. Dự án “Nuôi em” do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành là dự án độc lập của nhóm. Hội đang rà soát việc ông Hoàng Hoa Trung sử dụng cụm từ “thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia” trong truyền thông dự án.

Thông báo cũng làm rõ: Trong một số chương trình phối hợp triển khai công trình an sinh xã hội tại vùng khó khăn, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia có tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa, trong đó có nguồn huy động bởi nhóm ông Hoàng Hoa Trung.

Các khoản tiếp nhận này đều được ký thỏa thuận, lập hồ sơ đầy đủ và thực hiện theo quy định của pháp luật. Những nội dung này không phải là hoạt động thuộc dự án “Nuôi em”, mà là các công trình riêng biệt có sự phối hợp theo từng thỏa thuận cụ thể.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng cho biết: Dự án “Nuôi em Nghệ An” do bà Đỗ Thị Nga (tỉnh Nghệ An) tự tổ chức, không thuộc hoạt động của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia. Bà Đỗ Thị Nga từng được các câu lạc bộ tình nguyện đề xuất tham gia Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung. Chức danh này chỉ mang tính điều phối trong nội bộ mạng lưới, không phải là căn cứ để vận động tài trợ hay đại diện cho Trung tâm trong bất kỳ dự án riêng nào.

Việc bà Nga sử dụng danh nghĩa này (nếu có) để vận động tài chính cho dự án cá nhân là mạo nhận, không thuộc thẩm quyền cho phép hay quản lý của Trung tâm.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận thấy nhu cầu hoạt động thiện nguyện tự phát trong cộng đồng là rất lớn và phần lớn mang lại giá trị tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy cần có khuôn khổ pháp lý đầy đủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và an toàn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

Hội kiến nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành hành các quy định để các Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện , các tổ chức có đủ cơ sở pháp lý trong triển khai các hoạt động tình nguyện.

Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ các câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trong mạng lưới Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động vì cộng đồng. Hội bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để hoạt động tình nguyện được triển khai hiệu quả, lan tỏa.