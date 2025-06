Dự án căn hộ hạng sang ở Ấn Độ được bán sạch chỉ trong 1 tuần

Thị trường bất động sản cao cấp Ấn Độ đang chứng kiến sức nóng chưa từng có. Dự án mới nhất trị giá 1,3 tỷ USD của nhà phát triển hàng đầu nước này đã được bán sạch chỉ trong một tuần.

Sự bùng nổ của phân khúc nhà ở cao cấp tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, DLF Ltd., tập đoàn bất động sản lớn nhất Ấn Độ, vừa bán sạch số căn hộ hạng sang với tổng trị giá khoảng 110 tỷ rupee (tương đương 1,3 tỷ USD ) tại một dự án cao tầng mới gần thủ đô New Delhi. Đây là doanh thu cao nhất từ trước đến nay mà DLF ghi nhận từ một dự án đơn lẻ.

Đặc biệt, những căn hộ có giá hơn 1 triệu USD /căn đã được đặt mua hết chỉ trong vòng một tuần kể từ khi mở bán. Dự kiến, những ngôi nhà này sẽ được bàn giao cho khách hàng trong khoảng 5 năm tới.

Khu phức hợp mới này tọa lạc trên diện tích 17,7 mẫu Anh tại thành phố vệ tinh Gurugram, một trung tâm kinh tế sầm uất, trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia hàng đầu như Google và American Express.

Thị trường trầm lắng, riêng phân khúc cao cấp bùng nổ

Sự bùng nổ của phân khúc nhà ở cao cấp tại Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Theo báo cáo của công ty tư vấn bất động sản CBRE, doanh số bán nhà cao cấp đã tăng tới 28% trong quý I/2025 tại 7 thành phố lớn nhất Ấn Độ.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây của hãng phân tích bất động sản PropEquity chỉ ra rằng số lượng nhà ở được bán tại 15 đô thị mới của quốc gia này đã giảm 8% trong cùng giai đoạn.

"Chúng tôi nhận thấy không chỉ người Ấn Độ, mà người mua từ khắp nơi trên thế giới cũng đang đặc biệt quan tâm (đến bất động sản cao cấp - PV)", ông Aakash Ohri, Giám đốc điều hành của DLF Home Developers, chia sẻ.



Nhu cầu mạnh mẽ đối với những căn hộ cao cấp chủ yếu đến từ tầng lớp người Ấn Độ giàu có sinh sống ở nước ngoài. Đa số coi đây là một kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn.

Trên thực tế, DLF đã từng nhiều lần thành công ở phân khúc này. Năm ngoái, tập đoàn ghi nhận doanh số bán căn hộ hạng sang từ một dự án khác tại thị trấn Privana đạt tổng trị giá khoảng 865 triệu USD . Trước đó, vào năm 2023, một dự án ở Gurugram cũng ghi nhận doanh thu 970 triệu USD .

Những động lực chính

Theo CNBC, mới đây, ông B.V.R. Subrahmanyam, Tổng giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Niti Aayog thuộc chính phủ Ấn Độ, khẳng định: "Chúng tôi là nền kinh tế lớn thứ 4 ngay tại thời điểm này và đây không phải là đánh giá của riêng tôi. Đây là dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)".

Ông Subrahmanyam cũng nhấn mạnh thêm rằng "kinh tế Ấn Độ ngày nay lớn hơn Nhật Bản" và dự kiến vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, trong khoảng 3 năm tới.

Điều này đã tạo ra một tầng lớp giàu có mới và mở rộng tầng lớp siêu giàu. Theo báo cáo của Knight Frank, số lượng cá nhân có tài sản ròng cực cao (UHNWI) ở Ấn Độ đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, thúc đẩy nhu cầu đối với các bất động sản sang trọng.

Hơn nữa, Ấn Độ cũng đang chứng kiến số lượng lớn người Ấn Độ ở nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư. Họ đang đổ một lượng lớn tiền vào thị trường bất động sản Ấn Độ và xem đây là một kênh đầu tư an toàn, mang lại lợi nhuận hấp dẫn, đồng thời duy trì mối liên hệ với quê hương. Các chính sách thuận lợi của chính phủ cũng góp phần khuyến khích dòng vốn này.

Mặc dù nhu cầu tăng cao, nguồn cung nhà ở hạng sang, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn và vị trí đắc địa, vẫn còn hạn chế. Điều này góp phần đẩy giá lên cao.

Dự án mới nhất trị giá 1,3 tỷ USD của nhà phát triển hàng đầu Ấn Độ đã được bán sạch chỉ trong vỏn vẹn một tuần. Ảnh: Bloomberg.

Theo Hindusstan Times, khách hàng sẵn sàng trả giá cao cho các dự án của DLF. Nhiều người thậm chí là khách hàng từ những dự án trước đó của tập đoàn.

40% cá nhân giàu có đã mua dự án The Dahlias của DLF ở Gurugram là những người đang sở hữu các căn hộ trong những dự án trước đó của công ty như The Camellias và The Aralias. "Đối với một thương hiệu như DLF, đó là tệp khách hàng trung thành vững chắc", tờ Hindustan Times bình luận.

Các dự án nằm ở những trung tâm kinh tế sầm uất như Gurugram, với cơ sở hạ tầng phát triển và gần các tập đoàn đa quốc gia, luôn có sức hút mạnh mẽ. Gurugram đã chuyển mình từ một thị trấn nông nghiệp thành trung tâm kinh doanh toàn cầu. Những khu phức hợp văn phòng nổi bật như DLF Cyber City và Udyog Vihar được thiết kế để phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Sức hút lan tỏa, mở đường cho các ông lớn

Thành công vượt trội của các dự án này đã thu hút nhiều công ty bất động sản khác tham gia cuộc chơi, với những dự án mới ở cùng phân khúc nằm tại các vùng lân cận Delhi.

Đáng chú ý, công ty bất động sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang lên kế hoạch xây dựng thêm một dự án nhà ở tại Ấn Độ cùng với đối tác Tribeca Developers, đơn vị đang triển khai một dự án cao cấp với hai tòa tháp tại Gurugram.

Tập đoàn Godrej Properties cũng không nằm ngoài cuộc chơi với một số dự án nhà ở hạng sang khác tại thủ đô.

Dự án mới nhất của DLF bao gồm 1.152 căn hộ 4 phòng ngủ và 12 căn hộ penthouse, được phân bổ trên 6 tòa tháp. Mỗi tòa nhà cao hơn 50 tầng, biến đây thành những công trình nhà ở cao nhất do DLF từng xây dựng.