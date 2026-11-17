Không chỉ cần thực đơn đủ dinh dưỡng, bữa ăn bán trú còn đòi hỏi quy trình chế biến an toàn và cách tổ chức khoa học.

Chương trình tập huấn tại Lâm Đồng giúp đội ngũ phụ trách bếp ăn trường học cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và từng bước cải thiện chất lượng ăn bán trú cho học sinh.

Từ thực đơn cân bằng đến công tác bán trú hiệu quả

Bữa ăn bán trú không chỉ là khoảng thời gian để các em bổ sung năng lượng, mà còn góp phần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, hỗ trợ quá trình tăng trưởng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ tương lai.

Để tổ chức bữa ăn học đường chất lượng, nhà trường cần quan tâm đồng bộ nhiều khâu, từ xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, chia suất ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế và nhân viên cấp dưỡng không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Nhằm hỗ trợ các trường đáp ứng yêu cầu, từ 10/11 đến 12/11, Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Chương trình thu hút hơn 300 đại biểu đến từ 89 trường, bao gồm cán bộ quản lý, nhân viên y tế, tổ trưởng bếp ăn và nhân viên cấp dưỡng.

Tiến sĩ Nguyễn Nho Huy, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại tập huấn.

Tại chương trình, đại biểu được cập nhật quy định về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường gắn với tăng cường hoạt động thể lực, cũng như định hướng tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú. Đáng chú ý, nội dung thực hành sử dụng phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng” được quan tâm nhờ khả năng ứng dụng trực tiếp vào hoạt động tại trường.

Thông qua phần mềm, nhà trường có thể lựa chọn thực đơn từ ngân hàng món ăn có sẵn hoặc chủ động xây dựng thực đơn phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời bảo đảm cân đối dinh dưỡng theo lứa tuổi. Bên cạnh đó, đại biểu còn được hướng dẫn quy trình chế biến, tổ chức bếp ăn an toàn và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý.

Cô Hàn Thị Bích Hiền, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Xuân An (phường Hàm Thắng), đánh giá chương trình tập huấn giúp đội ngũ củng cố kiến thức dinh dưỡng, nâng cao kỹ năng tổ chức bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đại biểu tham dự được hướng dẫn tổ chức bữa ăn bán trú.

Đồng hành cùng nhà trường cải thiện dinh dưỡng học đường

Nhằm góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú, dự án “Bữa ăn học đường” được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp triển khai từ năm 2017, hướng đến cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

Đến tháng 8, dự án được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 4.500 trường tiểu học bán trú áp dụng nội dung của dự án và hơn 2,2 triệu học sinh được hưởng lợi mỗi năm.

Ông Trần Đức Minh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại sự kiện.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự án là phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng”, cung cấp hơn 120 bộ thực đơn với trên 360 món ăn, được Hội đồng khoa học Viện Dinh dưỡng Quốc gia thẩm định. Các trường có thể truy cập và sử dụng miễn phí tại website buaanhocduong.com.vn.

Không dừng ở cải thiện thành phần dinh dưỡng trong từng bữa ăn, dự án còn chú trọng giáo dục kiến thức dinh dưỡng để học sinh chủ động hình thành thói quen ăn uống khoa học. Thông qua chương trình giáo dục dinh dưỡng “3 phút thay đổi nhận thức”, các em được tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, từ đó khuyến khích ăn đa dạng và cân đối các nhóm thực phẩm.

Áp phích “3 phút thay đổi nhận thức” giúp học sinh biết thêm kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích học sinh tăng cường tiêu thụ rau củ quả có lợi cho sức khỏe, dự án “Bữa ăn học đường” đã triển khai sáng kiến “Quầy buffet rau củ” trong bữa trưa của học sinh tiểu học bán trú. Sáng kiến không chỉ góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn, tạo cơ hội để học sinh chủ động lựa chọn và tăng cường ăn rau, mà còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động như tự xếp hàng, tự phục vụ, lựa chọn lượng thực phẩm phù hợp sức ăn và thực hành văn hóa ứng xử văn minh tại bàn ăn. Những thói quen tích cực này được rèn luyện thường xuyên tại trường sẽ góp phần hình thành nề nếp, xây dựng văn hóa học đường và khuyến khích học sinh duy trì, thực hành trong sinh hoạt hàng ngày tại nhà.

Từ thực đơn cân bằng, kiến thức dinh dưỡng, kỹ năng tổ chức bếp ăn đến giáo dục thói quen ăn uống, hoạt động của dự án hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng chăm sóc học sinh toàn diện.

Đây chính là một trong nhiều sáng kiến Ajinomoto Việt Nam đang thúc đẩy, từng bước hiện thực hóa “Mục đích tồn tại” của doanh nghiệp: Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam, thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng khoa học về axit amin (AminoScience).