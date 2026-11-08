Dự án 10 năm đưa sách đến học sinh tiểu học xác lập Kỷ lục Việt Nam

Sau 10 năm, Dự án Sách hay cho học sinh tiểu học đã trao 630.670 cuốn sách, tiếp cận 2.919 trường và gần 1,48 triệu học sinh trên cả nước.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban dự án, trong buổi giao lưu với học sinh tiểu học thuộc khuôn khổ dự án Sách hay cho học sinh tiểu học. Ảnh: Liêu Lãm.

Ngày 8/11 tại Đường sách TP.HCM, Dự án Sách hay cho học sinh tiểu học tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, dự án cũng đón nhận Kỷ lục Việt Nam với với nội dung: “Dự án cộng đồng thực hiện hành trình trao tặng sách, kết hợp tổ chức hoạt động giao lưu, hội thảo dành cho học sinh và giáo viên tại nhiều trường tiểu học nhất trên cả nước trong 10 năm (2016-2026)”.

Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban dự án, cho biết trong 10 năm hoạt động, dự án đã trao tặng hơn 630.000 cuốn sách đến gần 3.000 trường tiểu học, giúp gần 1,48 triệu học sinh có cơ hội tiếp cận sách. Hành trình này đi qua 40 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập) và 142 huyện với tổng cộng 156 chuyến đi.

Bên cạnh hoạt động trao tặng sách, dự án tổ chức 142 buổi hội thảo với 6.172 lượt giáo viên tham dự và 156 buổi giao lưu truyền cảm hứng đọc sách mang tên “Em yêu sách” tại các trường học.

Ban dự án "Sách hay cho học sinh tiểu học" nhận Kỷ lục Việt Nam vào sáng 8/11 ở Đường sách TP.HCM.

Theo bà Hiền, mục tiêu của dự án không dừng ở việc đưa sách đến trường mà còn khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc. Những buổi giao lưu được tổ chức nhằm khơi gợi sự hứng thú, giúp các em chủ động tìm đến thư viện, đọc sách cho bản thân và chia sẻ những điều đã đọc với gia đình.

Bà cho rằng giáo viên giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì thói quen đọc sách sau khi dự án rời trường. Vì vậy, dự án cũng theo dõi hoạt động đọc và những chương trình khuyến đọc được triển khai tại các trường đã nhận sách. “Trao sách mới chỉ là bước khởi đầu. Điều chúng tôi mong mỏi hơn cả là làm sao để học sinh đọc sách, thích đọc sách và tìm đến với những trang sách”, bà Hiền chia sẻ.

Sau một thập kỷ, dự án kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị xuất bản, nhà tài trợ, nhà giáo và cộng đồng để đưa sách hay đến gần hơn với học sinh trên cả nước, góp phần nuôi dưỡng tình yêu đọc sách từ những năm đầu đời.