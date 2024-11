Drama chuyển nhượng không hồi kết của T1

Vụ chuyển nhượng tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Zeus từ T1 sang HLE thêm phần rắc rối với những phát biểu gần đây của lãnh đạo nhà vô địch thế giới.

T1 của Faker trải qua mùa chuyển nhượng ồn ào nhất trong nhiều năm. Ảnh: Lol eSports.

Ngày 19/11, T1 thông báo chia tay đường trên Zeus, ký mới với tuyển thủ Doran từ HLE. Một ngày sau, người chơi nói trên được công bố sẽ khoác áo tổ chức hậu thuẫn bởi công ty bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc. Theo nguồn tin từ OSEN, ban lãnh đạo T1 đã nỗ lực để tái ký với Zeus, tuy nhiên việc này bị cản trở bởi công ty môi giới.

Chưa dừng ở đó, ông Joe Marsh, CEO T1 cũng tham gia một chương trình AMA (Hỏi đáp) trên diễn đàn Fmkorea, trả lời thắc mắc của người hâm mộ về vụ việc. Quản lý đội Liên Minh Huyền Thoại vô địch thế giới bày tỏ thái độ căng thẳng với The Play, công ty đại diện đàm phán cho Zeus. Theo vị này, việc ký kết bất thành có một phần lỗi lớn đến từ bên môi giới, gây thiệt hại cho tổ chức.

Zeus gây sốc khi rời T1 sau chức vô địch thế giới. Ảnh: Lol eSports.

Theo câu chuyện được kể đơn phương từ phía T1, đội đã chủ động liên lạc cho The Play từ lúc kết thúc chung kết thế giới. Sau khi nhận được yêu cầu của đối tác, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại cung cấp một tùy chọn để thương lượng. Tuy nhiên, công ty môi giới không có bất cứ phản hồi nào.

“Sau đó, chúng tôi tiếp tục gửi thêm đề xuất bổ sung. Đây là điều không đúng trong nguyên tắc thương thảo. Tuy nhiên, T1 mong muốn đẩy nhanh quá trình tái ký với Zeus”, đại diện đội tuyển cho biết.

Về vấn đề lương, Joe March không chia sẻ con số cụ thể. Tuy nhiên ông cam đoan việc luôn cố gắng trả cho các tuyển thủ T1 mức cao nhất ở vị trí tương ứng của họ. Riêng Zeus, tổ chức áo đỏ sẵn sàng đáp ứng lời đề nghị của tuyển thủ. Tuy nhiên, T1 cho biết họ không có cơ hội để làm điều đó bởi sự thiếu hợp tác của công ty môi giới.

Theo nhiều tin đồn, mức HLE chi trả cho Zeus vào khoảng 2 tỷ won ( 36 tỷ đồng )/năm.

“Đại diện của Zeus còn đặt một ‘thời hạn’ giả tạo, nói rằng nó được phía HLE đặt ra. Tuy nhiên khi tuyển thủ đã rời đi, chúng tôi nói chuyện với HLE và họ xác nhận rằng không có điều gì giống vậy”, Joe Marsh trả lời.

Đại diện nhà vô địch thế giới còn chỉ trích The Play. Ông Marsh gọi họ là một tổ chức có tiền sử ưu tiên lợi ích tài chính hơn là các yếu tố phục vụ cho tuyển thủ. Cách tiếp cận của nhà môi giới này bỏ qua những phần như di sản, phát triển sự nghiệp và thành tích lâu dài. Phía T1 cho biết năm ngoái, The Play đã cố đưa Zeus đến Trung Quốc, để lấy phần hoa hồng cao hơn. May mắn cậu vẫn tái ký nhờ sự thuyết phục của Huấn luyện viên Kkoma.

Sau những chỉ trích nhắm thẳng vào mình, phía The Play gọi những thông tin phía T1 đưa ra là “không đúng sự thật” hoặc bị “phóng đại quá mức”. Công ty hứa sẽ có giải thích chi tiết về những khúc mắc sớm nhất.

Hiện tại, làn sóng chỉ trích đang nhắm vào phía người đại diện, nhất là từ người hâm mộ đội hình ZOFGK của T1. Ngoài ra, khúc mắc lớn nhất lúc này là thái độ của Zeus. Cộng đồng quan tâm việc rời khỏi T1 là chủ ý từ đầu của tuyển thủ hay là “tai nạn” do phía The Play dàn xếp.