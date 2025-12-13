Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đột nhập gia đình nhà vợ trộm 200 triệu đồng

  • Thứ bảy, 13/12/2025 18:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 13/12, Công an xã Xuân Sơn (TP.HCM) cho biết, đã bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 11/12, Công an xã Xuân Sơn (TPHCM) tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hơn 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh nguồn tin và tập trung rà soát các đối tượng nghi vấn.

Trong vòng 24 giờ sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã làm rõ, xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Trần Quốc Huy (26 tuổi, trú xã Châu Pha, TP.HCM), đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền trên trả lại cho bị hại.

trom anh 1

Đối tượng Trần Quốc Huy thực nghiệm tại hiện trường

Làm việc tại cơ quan công an, đối tượng Trần Quốc Huy khai nhận, vào khoảng 12 giờ ngày 11/12, Huy điều khiển xe máy đi viếng đám tang người quen tại khu vực xã Xuân Sơn, nhưng không viếng đám mà đi đến nhà vợ để thăm con.

Tuy nhiên, khi đến thì thấy cả nhà đi vắng khóa cửa, nên Huy nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Đối tượng giấu xe máy rồi lẻn ra phía sau, dùng thang leo lên bờ tường, đẩy cửa ô thông gió rồi chui vào trong nhà.

trom anh 2

Công an dẫn giải đối tượng đến hiện trường để thực nghiệm

Do thường qua chơi nên biết gia đình vợ cất tiền trong tủ quần áo, Huy tìm chìa khóa mở tủ, lấy trộm bọc màu đen có chứa hơn 200 triệu đồng rồi tẩu thoát. Số tiền lấy được Huy dùng 30 triệu để tiêu xài cá nhân, chuộc lại giấy tờ; phần còn lại cất giấu sau nhà.

An Yên/Tiền Phong

