Trộm ôtô con về giấu gần nhà thì bị bắt giữ

Ngày 9/12, Công an phường B’lao (Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ Trần Thiên Sanh (SN 2001, thường trú tại địa phương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lợi dụng sự sơ hở của gia đình anh Bùi Duy Tân (SN 1985), Trần Thiên Sanh đã đột nhập, trộm ôtô nhãn hiệu Kia Seltos, biển số 49A-842... đưa về gần nhà cất giấu.

Đối tượng Trần Thiên Sanh và tang vật liên quan.

Nhận được trình báo của bị hại, lãnh đạo Công an phường B’lao đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng, rà soát, xác minh đối tượng nghi vấn.

Công an đã phát hiện ôtô bị trộm cất giấu tại một khu đất gần nhà Trần Thiên Sanh nên đã mật phục, bắt quả tang đối tượng này. Làm việc với Công an, Sanh thừa nhận hành vi trộm ôtô của gia đình anh Bùi Duy Tân.