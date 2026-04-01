Đột nhập, dùng mảnh kính tấn công nữ chủ nhà rồi cướp tài sản

  • Thứ tư, 1/4/2026 07:53 (GMT+7)
Đang ngủ, nữ chủ nhà nghe tiếng động nên dậy kiểm tra, liền bị người đàn ông đạp cửa phòng ngủ lao vào, dùng mảnh kính vỡ tấn công làm bị thương, lấy chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn.

Ngày 31/3, Công an phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau) cho biết bắt được đối tượng vào nhà dân cướp tài sản, chỉ 8 tiếng sau gây án.

Đối tượng Trần Văn Trận tại cơ quan công an. Ảnh: CACM.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 29/3, bà C.T.T. (52 tuổi, ngụ phường Láng Tròn) đang ngủ trong phòng, bị giật mình thức giấc khi có tiếng động lớn ở cửa sau. Chưa kịp định thần, bất ngờ có người đạp cửa phòng ngủ lao vào, dùng mảnh kính vỡ tấn công khiến chân bà T. bị thương. Sau đó, đối tượng lấy chiếc điện thoại di động của bà T. rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, công an địa phương vào cuộc điều tra, đã bắt giữ nghi phạm cướp tài sản là Trần Văn Trận (32 tuổi, trú xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Qua khai thác ban đầu, Trận có 2 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc được chuyển Công an tỉnh Cà Mau xử lý.

Tân Lộc/Tiền Phong

