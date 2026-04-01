Hai kiến trúc sư 'vẽ' dự án trên giấy lừa chiếm 3,3 tỷ đồng

Hai bị cáo là Lê Anh Văn (SN 1977) và Võ Đăng Khoa (1980, cùng trú TP.HCM) đều là kiến trúc sư, từng có quá trình hành nghề, nhưng lại chọn con đường phạm pháp bằng chính "vỏ bọc" chuyên môn của mình.

Ngày 31/3, tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo cáo trạng, năm 2020, kiến trúc sư Lê Anh Văn có mối quan hệ làm ăn với ông Mai Văn Huế, chủ đất tại đường 2/9, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Khu đất hơn 1.450 m2 trên đường 3/2 được ông Huế dự kiến đầu tư xây dựng chung cư. Tuy nhiên, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư bị "tắc" do vướng mắc pháp lý liên quan đến nguồn gốc đất.

Hai kiến trúc sư lừa đảo "chạy dự án" Lê Anh Văn và Võ Đăng Khoa tại tòa.

Thay vì tư vấn đúng chuyên môn, Văn lại nhìn thấy "cơ hội". Biết rõ điểm nghẽn pháp lý khó tháo gỡ trong thời gian ngắn, Văn đã rủ đồng nghiệp Võ Đăng Khoa cùng dựng lên kịch bản "có thể lo được thủ tục" cho ông Huế.

Tại tòa, bị cáo Văn thừa nhận bản thân không có khả năng, nhưng vẫn nói có thể làm được để ông Huế tin tưởng. Bằng hợp đồng tư vấn được ký kết với giá trọn gói 4,5 tỷ đồng , điều kiện Văn đưa ra là ông Huế phải tạm ứng trước 3 tỷ đồng . Tin vào những lời cam kết chắc chắn, ông Huế đã chuyển tiền mà không hề biết mình đang rơi vào màn kịch lừa đảo.

Sau khi nhận tiền, Khoa có nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để xin thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư Hoàn Cầu Thuận Phước tại khu đất 75-77 đường 3-2. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng (cũ) đã trả lại hồ sơ.

Dù hồ sơ đã bị trả và biết rất rõ không thể xin được thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, để được ông Huế tin tưởng, Khoa đã dùng phần mềm photoshop cắt ghép, tạo ra các văn bản giả mạo gồm công văn của UBND TP Đà Nẵng; công văn của Bộ Giao thông vận tải; công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng.

Những tài liệu này được chuyển cho Văn để gửi cho ông Huế nhằm tạo dựng niềm tin rằng dự án đang được xúc tiến thuận lợi. Tại phiên tòa, khi được hỏi về động cơ làm giả tài liệu, bị cáo Khoa cúi đầu thừa nhận: "Mục đích là để bị hại tin tưởng, tiếp tục đưa tiền…".

Không dừng lại ở số tiền đã nhận, Văn tiếp tục dựng thêm lý do cần "chi phí trình ký", "bôi trơn" để thúc đẩy hồ sơ. Dù hợp đồng ban đầu không có nội dung này, ông Huế vẫn tin tưởng chuyển thêm 300 triệu đồng cho Văn. Tổng cộng, số tiền mà Văn - Khoa chiếm đoạt lên đến 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, Văn sử dụng cá nhân 1,4 tỷ đồng , phần còn lại chuyển cho Khoa. Sau khi chờ đợi "quyết định" do Văn và Khoa hứa hẹn nhưng không nhận được, ông Huế đã nghi ngờ và tự tìm hiểu, mới phát hiện toàn bộ giấy tờ là giả mạo và làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.

Sau một ngày xét xử, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý nóng vội của bị hại trong việc triển khai dự án để chiếm đoạt tài sản. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Lê Anh Văn 13 năm 6 tháng tù, Võ Đăng Khoa 12 năm 6 tháng tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.