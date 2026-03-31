Cựu cục phó bị truy nã gửi đơn từ Canada: Khi đó tôi cũng rất cần tiền

Ông Nguyễn Hải Thanh, bị cáo bị xét xử vắng mặt với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,25 tỷ đồng , đã gửi thư về từ Canada để trình bày một số vấn đề liên quan đến vụ án. Trong thư, ông Thanh phân trần về khoản tiền đã nhận của Công ty Hoàng Dân 'quả thật khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi nhận và nói số này tôi vay, thực tế sau này tôi đã trả'...

Mâu thuẫn vợ chồng, ly hôn

Chiều 31/3, cuối phần xét hỏi 22 bị cáo vụ “thông thầu" tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Chủ tọa đã công bố lá đơn của bị cáo (cựu Phó cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4) gửi về từ nước ngoài. Ông Thanh bị xét xử vắng mặt, có hai luật sư bào chữa. Trước khi vụ án khởi tố, ông xuất cảnh sang Canada, Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Theo lá đơn ghi ngày 20/3/2026, bị cáo Thanh đã trình bày hoàn cảnh gia đình dẫn tới việc ông sang Canada. Cụ thể, bị cáo Thanh viết, vợ chồng ông xảy ra nhiều mâu thuẫn về việc bản thân ông được lãnh đạo Bộ đề nghị về Ban 4 công tác từ tháng 4/2017.

Lý do vợ ông Thanh phản đối do Ban 4 quản lý dự án hồ (Hà Tĩnh) lúc đó đang bị điều tra. Trong khi, kinh tế gia đình ông vững chắc, vợ kinh doanh rất giỏi, các con đang trong độ tuổi cần cha bên cạnh.

“Mâu thuẫn cứ lớn dần nhưng cả hai chịu đựng vì con cái. Khoảng tháng 2/2023, tôi sang thăm con gái học tại Canada với mục đích vừa thăm, vừa chữa lành, đả thông với cháu về chuyện của vợ chồng. Đến tháng 4/2024, vợ chồng tôi chính thức ly hôn trong sự bình lặng để không làm tổn thương các con”, ông Thanh trình bày.

Cũng theo cựu Phó cục trưởng, kể từ khi bỏ vợ, bệnh tim, bệnh huyết áp và viêm gan B của ông bùng phát, phải nhập viện điều trị. Con gái sốc chuyện cha mẹ tan vỡ, bị trầm cảm, buộc ông phải sang lại Canada lần nữa.

Chứng kiến con ốm lâu ngày, ông phân trần ở tuổi 60 rơi vào nghịch cảnh gia đình tan nát, ông chịu nỗi đau về thể xác, tinh thần, biết không thể cáng đáng công việc nên xin lãnh đạo Bộ cho thôi chức vụ, nghỉ hưu sớm để sang giúp con vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập. Việc nghỉ sớm cũng giúp ông thể tĩnh dưỡng, chữa bệnh.

“Khi được cơ quan thông cảm, đồng ý cho nghỉ, tôi sang Canada ở nhưng không ngờ bị hai lần đột quỵ, cộng với bệnh nền sẵn có, hiện phải điều trị các phương pháp đông y”, ông Thanh viết, cuối tháng 6/2025 mới biết bị khởi tố, do chưa thể về nước nên xin được làm rõ qua thư.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh.

"Trước mắt tôi nhờ người nhà khắc phục"

Trong đơn ông Thanh cho rằng tại thời điểm ông về Ban 4 công tác, vụ án xảy ra tại dự án hồ Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) đang bị điều tra, “anh em tan tác”, “tiền quỹ ban âm”, hồ chứa Ngàn Trươi dang dở, công trình hồ Bản Mồng (Nghệ An) phải dừng do thiếu vốn, bị người dân lấn chiếm mặt bằng không ai quản lý.

Trước tình hình đó, ông Thanh huy động các chuyên gia lên phương án giải quyết, phối hợp với công an địa phương xử lý từng “nút thắt”. Qua đó, hồ Ngàn Trươi xong, đến hôm nay vụ án cũng khép lại.

Đối với dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), đơn của ông Thanh cho rằng cá nhân ông đã đề xuất áp dụng cách xây dựng tốt, giúp dự án tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng …

Về gói thầu số 36 của dự án do công ty bị cáo Nguyễn Văn Dân thi công để xảy ra sai phạm, ông Thanh nhận thấy có trách nhiệm của bản thân nhưng phân trần, thời điểm đó mới về Ban, chưa nắm chắc việc đấu thầu xây lắp.

Nhắc đến ông Dân, ông Thanh cho hay, thấy anh em cán bộ ở Cục và Bộ đều quý nhưng chưa biết thực lực của ông ta thế nào. Có lần ông Dân xin gặp mặt nhưng ông từ chối. Sau này triển khai đấu thầu, ông Thanh nói lại với ông Dân "tham gia được thì tham gia, công trình khó đấy”.

Cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh khẳng định trong đơn, ông không tác động với cấp dưới phải đòi “quà” hay “lễ vật” của Công ty Hoàng Dân. Quá trình đấu thầu ông căn dặn anh em làm đúng luật.

"Sau khi trúng thầu, người của Công ty Hoàng Dân đến gặp, quả thật khi đó tôi cũng rất cần tiền cho công việc nên tôi nhận và nói số này tôi vay, thực tế sau này tôi đã trả. Vừa rồi kết luận điều tra tôi được biết số tiền nhận nhiều hơn số tiền trả, tôi thật sự rất choáng. Trước mắt tôi nhờ người nhà khắc phục, mặc dù chưa phải như vậy nhưng để tôi khôi phục lại trí nhớ và xin phép báo cáo cụ thể sau…”, ông viết trong đơn.

Trái với phần trình bày của ông Thanh, trước đó, bị cáo Hoàng Văn Dân khai tại tòa cho biết ông Thanh chủ động 'hỏi vay' 10 tỷ đồng để giải quyết công việc. Ông Dân chuyển tiền, một thời gian sau thì ông Thanh trả lại 5 tỷ đồng kèm theo việc viết giấy vay trả tiền nhằm để tránh bị xử lý hành vi nhận hối lộ, bản chất nhằm che giấu sai phạm.

Cáo trạng còn xác định, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tháng 3/2019, Nguyễn Hải Thanh đã chỉ đạo Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu, thi công gói thầu số 17 Dự án hồ Cánh Tạng do Ban 1 làm Chủ đầu tư. Thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, ông Tạ Văn Thuyết yêu cầu cấp dưới cung cấp dự toán đã được duyệt của gói thầu số 17 cho Công ty Hoàng Dân, giúp Liên danh nhà thầu trong đó có Công ty Hoàng Dân trúng thầu trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng .

Cơ quan tố tụng quy kết toàn vụ án, hành vi của bị cáo Nguyễn Hải Thanh đã phạm vào tội “Nhận hối lộ”, với số tiền nhận 6,25 tỷ đồng , gây thiệt hại hơn 67,5 tỷ đồng .