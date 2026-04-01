Người phụ nữ lộ vẻ bất thường và bí mật trong túi xách

Khi bị tổ công tác 141, Công an TP Hà Nội dừng xe kiểm tra, cô gái ngồi phía sau lộ vẻ bất thường. Kiểm tra túi xách của người này, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ma túy.

Khoảng 21h40 ngày 25/3, Tổ công tác Y25/141-CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Lương Khê, xã Hoài Đức, Hà Nội, phát hiện cặp nam nữ chở nhau bằng xe máy mang BKS 29X3-389.85 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Bùi Thanh Hương cùng số ma túy "đá" và hồng phiến bị phát hiện.

Tại thời điểm trên, cô gái ngồi sau biểu hiện lo lắng, tổ công tác đã ngay lập tức đưa về chốt. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trong túi xách của người này một hộp kim loại, bên trong chứa túi nylon đựng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và túi nylon chứa 32 viên nén màu đỏ nghi là hồng phiến.

Nhân thân của 2 đối tượng được làm rõ là Đ.V.H. (SN 1991, xã Liên Minh, Hà Nội) và Bùi Thanh Hương (SN 1998, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội).

Đấu tranh tại chỗ, Bùi Thanh Hương khai nhận 2 túi nylon trên là ma túy bản thân mua về sử dụng.

Tổ công tác lập biên bản, đưa các đối tượng cùng phương tiện và tang vật về trụ sở Công an xã Hoài Đức để tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.