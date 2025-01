Dortmund sa thải HLV

Trận thua thứ 4 liên tiếp của đội bóng áo vàng trong năm 2025, tiếp nối chuỗi phong độ đáng thất vọng với duy nhất 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất kể từ tháng 11, là giọt nước tràn ly khiến cựu tiền vệ người Đức mất việc.

Giám đốc Điều hành Lars Ricken cho hay: "Chúng tôi trân trọng Nuri và những đóng góp của anh ấy. Chúng tôi từng hy vọng có thể cùng nhau xoay chuyển tình thế, nhưng sau thất bại trước Bologna, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này. Điều này thực sự đau lòng, nhưng không thể tránh khỏi".

Phát biểu về quyết định chia tay, Sahin bày tỏ: "Đáng tiếc, tôi không thể đáp ứng kỳ vọng và tham vọng của Dortmund trong mùa giải này. Tôi chúc đội bóng đặc biệt này mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai".

Nuri Sahin tiếp quản Dortmund vào tháng 6 năm ngoái, kế nhiệm Edin Terzic - người mà trước đó anh từng làm việc dưới trướng trong vai trò trợ lý từ tháng 1/2024. Từng có thời gian khoác áo Dortmund, Liverpool, Real Madrid và nhiều CLB khác, Sahin được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi. Sau 27 trận, Sahin chỉ giành được 12 chiến thắng, thua 11 và hòa 4.

Hiện tại, Dortmund xếp thứ 10 tại Bundesliga. Với 25 điểm sau 18 trận, đội bóng này kém top 4 6 điểm - thành tích tệ nhất ở giai đoạn này kể từ mùa giải cuối cùng dưới thời Jurgen Klopp (2014/15). Khi ấy, họ đứng cuối bảng với chỉ 16 điểm nhưng vẫn kịp kết thúc mùa với suất dự cúp châu Âu.

Ở Champions League, trận thua Bologna khiến Dortmund tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Dù vậy, đại diện Bundesliga còn cơ hội vào vòng play-off nếu giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk ở lượt cuối. Hồi tháng 10, Dortmund cũng bị loại khỏi cúp Quốc gia Đức ngay từ vòng 2 sau thất bại trước Wolfsburg.

Dortmund sẽ sớm công bố người kế nhiệm Sahin. Trận đấu tiếp theo của Dortmund là cuộc đối đầu với Werder Bremen vào ngày 25/1, sau đó là trận gặp Shakhtar Donetsk tại Champions League ngày 30/1.

