Đồng ý cho một chủ nhiệm Ủy ban của QH nghỉ theo nguyện vọng cá nhân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý cho ông Lê Quang Huy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV được nghỉ công tác từ ngày 1/10 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Lê Quang Huy.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, căn cứ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, phụ trách và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến khi kiện toàn chức danh này.