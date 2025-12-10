Dòng xe dừng 'thẳng như kẻ chỉ' trên tuyến phố Hà Nội lắp camera AI

|
Sáng 10/12, ngày đầu tiên nhiều tuyến phố tại Hà Nội vận hành camera AI ghi nhận hình ảnh giao thông, khung cảnh trật tự hơn thường ngày tại các tuyến phố lắp đặt camera và đèn tín hiệu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
|
Hàng xe thẳng tắp trước vạch dừng tạo nên bức tranh giao thông khác lạ trên nhiều nút giao vốn quen thuộc với cảnh chen lấn giờ cao điểm.
|
Tại khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng vào đầu buổi sáng, dòng phương tiện đông đặc nhưng di chuyển khá nhịp nhàng. Khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, toàn bộ xe đều dừng lại đúng vị trí, không còn tình trạng phóng nhanh hay cố vượt thêm vài mét.
|
Tại các nút giao, người dân chủ động quan sát tín hiệu và lái xe chậm rãi hơn.
|
Từ sáng sớm đến gần trưa, nhiều tuyến như Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng hay Phạm Hùng vẫn giữ được nhịp lưu thông ổn định và trật tự.
|
Mật độ phương tiện rất cao nhưng ý thức chấp hành của người dân dần có dấu hiệu cải thiện. Nhiều người cho biết họ nắm được thông tin về hệ thống camera AI giám sát đồng loạt hoạt động nên chủ động hạn chế các hành vi tiềm ẩn nguy hiểm như vượt đèn, đi sai làn hay sử dụng điện thoại khi lái xe.
|
“Khi nghe thông tin camera AI vận hành, ý thức của tôi cũng thay đổi ngay lập tức. Không phải vì sợ bị phạt mà vì mình hiểu rằng nếu tất cả đều tuân thủ thì đường sá thông thoáng hơn rất nhiều. Sáng nay đi làm, tôi thấy rõ mọi người dừng chờ đèn rất nghiêm túc, điều hiếm khi xảy ra vào giờ cao điểm”, anh Khánh, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy nói.
|
Tại đường Hồ Tùng Mậu, nơi luôn đông kín xe vào buổi sáng, cảnh dòng xe dừng thẳng hàng trước vạch khiến nhiều người bất ngờ.
|
Từng hàng xe máy không còn ép sát nhau, các ôtô cũng giữ khoảng cách hợp lý.
|
Hình ảnh này tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người đi đường, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng tại đây vốn chịu áp lực lớn.
|
"Tôi đi tuyến này mỗi sáng nên rất dễ nhận ra sự khác biệt. Trước đây, nhiều người thường cố lách hoặc leo lên vỉa hè khi tắc. Nhưng sáng nay, hầu như không còn cảnh đó. Có lẽ sự xuất hiện của camera AI khiến mọi người cẩn trọng hơn, nhưng tôi nghĩ cũng là cơ hội để hình thành thói quen giao thông văn minh hơn”, chị Hà, trú tại Nam Từ Liêm, chia sẻ.
|
Dù hệ thống camera AI đã bao phủ nhiều tuyến đường nhưng hành vi vi phạm vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
|
Một số trường hợp vượt đèn đỏ, lấn làn, thậm chí không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra, nhất là trong các ngõ lớn hoặc đoạn giao cắt thiếu lực lượng điều tiết.
|
Công an TP Hà Nội cho biết quy trình xử phạt qua camera sẽ thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, cắt giảm 7 bước so với cách làm thủ công. Ngoài chức năng phát hiện lỗi vượt đèn, sai làn, camera thế hệ mới còn đo tốc độ, thống kê lưu lượng, cảnh báo ùn tắc và nhận dạng các tình huống bất thường như va chạm hoặc tai nạn.
|
Hệ thống camera AI có thể nhận diện 20 nhóm hành vi vi phạm, quay quét 360 độ, đọc biển số, nhận diện khuôn mặt và phát hiện vi phạm ở khoảng cách 500-700 m.
|
Toàn bộ dữ liệu được truyền về Trung tâm chỉ huy để phân tích và xử lý. Sau đó, thông báo vi phạm sẽ được gửi tới chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc công an địa phương trong thời gian ngắn.
Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.