Đồng USD đậm hơn máu trong gia tộc Trump?

Cuốn “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” của Fred Trump, cháu trai của Donald Trump, cho thấy sự coi trọng vật chất xuyên suốt lịch sử gia tộc.

Sau khi đọc cuốn sách All in the Family của Fred Trump, một nhà phê bình trên The Guardian cho biết cơ chế trong gia tộc Trump dường như không đề cao sự thiêng liêng của gia đình hay chất keo dính tình cảm. Thay vào đó, những quy định trong gia tộc chỉ nhằm để duy trì quyền thừa kế. Gia đình Trump là một cái tên có giá trị thương mại và DNA gia tộc được cho là mang đậm lòng tham, giá trị tiền bạc và sự hơn thua. Cuốn sách ra mắt ngày 30/7. Ảnh: Amazon. Vì những con số trên sổ cái là một giá trị quan trọng đối với cả gia đình, nên không ngạc nhiên sự giàu có của họ tăng theo từng thế hệ. Trong All in the Family, Fred Trump đã khắc hoạ lịch sử ông cố của mình, người đã trốn khỏi Đức để không tham gia nghĩa vụ quân sự và bắt đầu đặt nền móng cho đế chế bất động sản bằng cách thành lập một chuỗi nhà thổ ở Canada, được gọi là Fred Zero. Con trai ông cố là Fred I sau đó trở thành một chủ nhà cho thuê với giá cắt cổ ở vùng ngoại ô New York, sau đó sinh ra Fred II, người đã thách thức gia đình bằng cách hướng tới sự nghiệp phi công hàng không. Tuy nhiên, ông nghiện rượu, sau đó mất sớm, và để lại nhiều lùm xùm về thừa kế. Fred III, tác giả của cuốn hồi ký này, khao khát trở thành "một kiểu Trump khác" nhưng lại e thẹn sử dụng dòng họ của mình. Do đó, ông tự mô tả mình trên LinkedIn là “thành viên thế hệ thứ ba của một gia đình bất động sản nổi tiếng ở New York”. Chủ nghĩa Trump? Vậy chủ nghĩa Trump mà Fred III muốn rời xa ra gì? Theo mô tả của tác giả, một trong những khía cạnh quan trọng là việc sử dụng tên tuổi dòng họ tràn lan. Fred I đã quảng cáo những ngôi nhà mà ông xây dựng bằng cách neo một chiếc du thuyền có gắn biển hiệu Trump ngoài khơi đảo Coney vào những ngày cuối tuần mùa hè. Kể từ đó, biển hiệu này đã được dán trên các khách sạn, câu lạc bộ golf, một hãng hàng không đã phá sản, một trường đại học gian lận và một số sòng bạc cũng đã phá sản. Hiện tại, tập đoàn đang bán Kinh thánh, giày thể thao cổ cao có dòng chữ "Fight, fight, fight" và một loại nước hoa Victory được cho là tỏa ra bản chất của Donald. Tác giả Fred III (cậu bé nhỏ nhất) cùng gia đình tại Florida vào khoảng năm 1960. Ảnh: Fred III. Tác giả cũng lần theo biên niên sử của gia đình, nêu chi tiết Fred Zero sinh ra với tên Friedrich Drumpf, phát âm giống như tiếng ợ hoặc hắt hơi. Khi được Anh hóa, họ này gợi lên những lá bài tẩy hay những lời buộc tội, điều phù hợp với tín điều cạnh tranh tàn nhẫn của gia đình. Tên đệm của Fred I là Christ, vần với âm “mist”, có bắt nguồn từ người mẹ Đức của mình. Nhưng lo rằng điều này có thể khiến những người thuê nhà Do Thái ở New York xa lánh, ông đã bỏ chữ "h" và tự gọi mình là Crist. Còn Fred III dường như đã áp dụng cách viết này khi đặt tên cho đứa con trai đầu lòng của mình là Cristopher. Ông cũng quyết định không có Fred IV vì "đã đến lúc ngừng tiếp nối" lịch sử. Nhưng những người khác trong gia đình vẫn đang bám trụ cỗ máy kế vị. Chị gái của Donald, Maryanne, một thẩm phán đã nghỉ hưu sau khi bị buộc tội có hành vi sai trái, đã phàn nàn vì Fred III chen ngang hàng thừa kế khi sinh ra Cristopher. Ám ảnh về thừa kế và huyết thống? Theo lý thuyết lập dị của Maryanne về quyền thừa kế của con trai cả, con trai của bà, cháu lớn nhất của Fred I, có quyền kết hôn và sinh con trước. Và vào những năm 1990, Maryanne và những người anh chị em khác đã lập một bản di chúc và yêu cầu Fred I, người lúc đó đã không còn minh mẫn, đồng ý. Theo bản di chúc này, quyền thừa kế của Fred II bị tước và bảo hiểm y tế cho William, con trai bị khuyết tật nặng của Fred III, cũng bị tàn nhẫn cắt đứt. Fred III và chị gái của ông, Mary, đã kiện để đòi lại một phần tài sản mà họ cho là mình được hưởng. Mary, một chuyên gia tâm lý học, cũng đã tuyên chiến với gia đình trong cuốn sách Too Much and Never Enough của bà. Tức giận vì những chính sách quản lý kém trong đại dịch, bà thậm chí cáo buộc Donald Trump tội "giết người hàng loạt”. Về phần Fred III, mặc dù đã được giải quyết, quá khứ tranh chấp tài chính với các dì và các chú vẫn tiếp tục gây khó chịu. Đối với gia tộc Trump, Fred III nhận ra: "Sự gắn kết máu mủ không đi xa được bằng chỉ dấu của đồng đôla”. Người chú Donald từng khuyên Fred III rằng thay vì chi tiền cho việc chăm sóc đứa con trai khuyết tật, Fred III nên "để nó chết và chuyển xuống ở Florida". Donald Trump là người tin tưởng vào thuyết ưu sinh. Tại một cuộc vận động tranh cử gần đây ở Minnesota, ông tự quảng cáo mình có gen thuần chủng cho rằng gen này khiến ông trở thành "một thiên tài rất ổn định". Theo lời của Brenden Dilley, người dẫn đường lối sống Maga, Donald Trump đã hồi phục sau Covid-19 vì "ông ấy có gen của Chúa?". Sự tự phụ này giải thích cho việc Donald ghét bỏ căn bệnh của William. Và đây có thể là lý do Donald đưa ra lời khuyên chết chóc cho Fred III về số phận của William. 