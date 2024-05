Động thái mới của MU với Mainoo

Theo Telegraph, hợp đồng của Mainoo với MU vẫn còn hiệu lực đến tháng 6/2026. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" có kế hoạch sẽ thưởng thêm bản hợp đồng mới nhằm khẳng định vị thế và tầm quan trọng của tài năng trẻ của CLB.

Dù vậy, cuộc thương thảo này chỉ được diễn ra sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Bởi lẽ, giới chóp bu đội bóng đang bận rộn trong việc tái cơ cấu đội hình và có thể họ sẽ tìm kiếm một tân HLV trưởng thay cho Ten Hag.

Phía Mainoo được cho là khá thoải mái và không gây áp lực cho CLB. Đồng thời, cầu thủ này cũng mong muốn nhận dược khoản lương cao hơn cùng một số điều khoản khác đi kèm.

Mainoo là điểm sáng nổi bật của MU mùa 2023/24. Tài năng trẻ sinh năm 2005 ghi dấu ấn đậm nét với lối chơi điềm tĩnh, chững chạc. Với những gì thể hiện trong suốt mùa giải, số 37 của MU dần khẳng định được tài năng của mình tại sân Old Trafford.

Khép lại mùa giải, tiền vệ người Anh có 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 35 trận trên mọi đấu trường. Phong độ chói sáng đó giúp Mainoo có cơ hội lớn được góp mặt vào đội hình của “Tam sư” tham dự EURO 2024.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.