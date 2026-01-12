Động thái khó hiểu của Đồ hộp Hạ Long

Fanpage Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng rồi ẩn/xóa thông báo liên quan đến vụ thịt lợn nhiễm bệnh, trong bối cảnh doanh nghiệp tạm dừng sản xuất 14 ngày và lãnh đạo bị bắt để điều tra.

Fanpage Đồ hộp Hạ Long đăng thông báo rồi ẩn hoặc xóa. Ảnh: Halong Canfoco.

Sáng 12/1, trên fanpage chính thức của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bất ngờ đăng tải thông báo liên quan đến vụ việc dịch tả lợn châu Phi gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Trong thông báo, Halong Canfoco cho biết đã ghi nhận sự quan tâm, lo lắng và cả những nghi vấn từ phía người tiêu dùng và cộng đồng trong những ngày qua, coi đó là biểu hiện của "trách nhiệm cộng đồng và tình cảm dành cho thương hiệu". Doanh nghiệp khẳng định luôn tiếp cận các ý kiến này với tinh thần cầu thị và nghiêm túc.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, công nhân viên của công ty phần lớn sinh ra và gắn bó với địa phương, tự hào làm việc trong một doanh nghiệp có bề dày lịch sử trong ngành chế biến thực phẩm, đồng thời cũng chính là những người trực tiếp sử dụng sản phẩm của công ty trong đời sống hàng ngày. Từ đó, Halong Canfoco bày tỏ sự tin tưởng vào các quy trình kiểm soát, kiểm nghiệm thành phẩm đang được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Về vấn đề nguồn nguyên liệu, Halong Canfoco cho biết đây là nội dung cần được làm rõ "một cách khách quan, minh bạch và đúng thẩm quyền", đồng thời khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng và tôn trọng các kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan điều tra, coi đó là căn cứ cao nhất để thông tin tới công luận và người tiêu dùng.

Liên quan đến yếu tố an toàn sức khỏe, doanh nghiệp cho rằng trên cơ sở khoa học, các tác nhân như virus dịch tả lợn châu Phi hoặc vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt đúng quy chuẩn. Đồng thời, các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Cuối cùng, Halong Canfoco gửi lời cảm ơn tới khách hàng, đối tác và cộng đồng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời "cúi đầu nhận lỗi" với người tiêu dùng vì để niềm tin bị tổn thương, khẳng định sẽ nhìn nhận vụ việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để khắc phục.

Pate cột đèn Hải Phòng là sản phẩm nổi tiếng của CTCP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: Halong Canfoco.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này sau đó nhanh chóng bị ẩn hoặc xóa khỏi fanpage. Đến thời điểm hiện tại, phía công ty chưa đưa ra lý do chính thức cho việc gỡ bỏ thông báo nói trên.

Trước đó, ngày 11/1, CTCP Đồ hộp Hạ Long cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng trong thời gian 14 ngày, kể từ ngày 12/1, để phục vụ công tác rà soát, đánh giá.

Theo doanh nghiệp, việc kéo dài hoặc điều chỉnh thời gian tạm dừng sẽ căn cứ vào diễn biến thực tế và sẽ được báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong các bước tiếp theo.

Về diễn biến pháp lý, ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh), Tổng giám đốc CTCP Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng bắt giữ thêm ba cá nhân gồm: Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên phụ trách trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng). Các cá nhân này được xác định có liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.