Động thái của người mẫu vướng tin đồn có con với Neymar

Amanda Kimberlly mở lại trang cá nhân và chia sẻ một số hình ảnh. Tuy nhiên, cô khóa chức năng bình luận.

Ngày 31/1, Amanda Kimberlly có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau khi vướng tin có con với Neymar. Người mẫu đăng tải loạt khoảnh khắc ngẫu nhiên trong cuộc sống.

Theo Pais&Filhos, Kimberlly hiện khóa phần bình luận để tránh antifan tràn vào buông lời tiêu cực. Khi được hỏi về siêu sao PSG, người mẫu giữ im lặng.

Neymar sẽ xét nghiệm DNA sau khi Amanda Kimberlly sinh con vào tháng 5. Ảnh: @neymarjr/@akimberllya.

Trước đó, Léo Dias đưa tin Kimberlly - chân dài nóng bỏng đến từ São Paulo (Brazil) - đang mang bầu với Neymar. Đây được cho là con đầu tiên của họ, nhưng là con thứ 3 của cầu thủ 32 tuổi.

Nguồn tin này cho biết Neymar sẽ thực hiện xét nghiệm DNA để chứng minh quan hệ cha con ngay sau khi em bé chào đời. "Không khí trong gia đình anh và cô gái trẻ rất tuyệt vời. Không có tranh cãi, đánh nhau hay câu hỏi lớn nào được đặt ra. Amanda bình tĩnh báo tin cho Neymar và được đón nhận một cách vui vẻ", người trong cuộc nói.

Kimberlly đang mang bầu 4 tháng. Đứa bé dự kiến chào đời vào tháng 5.

Cô được giới thiệu là người mẫu, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế MTV Are you the one. Kimberlly cũng tham gia dự án Gaia quyên góp quần áo và thức ăn giúp đỡ những người vô gia cư. Tài khoản Instagram của cô có 300.000 người theo dõi.

Cô là người mẫu trẻ đến từ Brazil. Ảnh: @akimberllya.

Trước khi có quan hệ với Kimberlly, Neymar đã làm cha Davi Lucca (12 tuổi) - con chung của anh và Carol Dantas, và bé Mavie (3 tháng tuổi) - con chung của anh và tình cũ Bruna Biancardi. Theo Page Six, Neymar và Biancardi mới chia tay hơn 2 tháng.