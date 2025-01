Động thái của Hùng Huỳnh sau lời xin lỗi

Tối 9/1, Hùng Huỳnh một lần nữa lên tiếng khẳng định MV của anh không đạo nhái "Standing Next to You" của Jungkook.

Gần một tháng sau lời xin lỗi và thông báo khóa MV Chẳng thể nhắm mắt do vướng nghi vấn đạo nhái sản phẩm âm nhạc của Jungkook, Hùng Huỳnh tiếp tục có động thái mới. Cụ thể, tối 9/1, ca sĩ đưa ra thông báo chính thức từ đại diện pháp lý của anh về việc Chẳng thể nhắm mắt đã được giám định chuyên môn số 01/2025/KLGĐ-TTGĐ của Trung tâm Giám định Cục bản quyền tác giả. Theo đó, Trung tâm Giám định cùng Hội đồng tư vấn giám định quyền tác giả tại Quyết định 08/QĐ-TTGĐ kết luận Chẳng thể nhắm mắt của Hùng Huỳnh không vi phạm bất kỳ quyền tác giả và quyền liên quan nào đối với MV Standing Next to You của Jungkook cũng như các quyền đặt tên, đứng tên, làm tác phẩm phái sinh, sao chép, công bố, hay bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm theo Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành và các quy định liên quan. Ca sĩ Hùng Huỳnh được biết đến sau Anh trai "say hi". "Chúng tôi tôi sẽ bảo lưu mọi quyền, bao gồm quyền tố cáo, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với các hành vi vu khống hoặc thông tin sai sự thật ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Hùng Huỳnh", đại diện pháp lý của ca sĩ cho biết. Đến tối 9/1, MV của Hùng Huỳnh vẫn trong tình trạng khóa. Trước đó, MV Chẳng thể nhắm mắt ra mắt vào ngày 16/12/2024 và vấp phải tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng sản phẩm sở hữu nhiều điểm tương đồng với MV Standing Next to You của Jungkook. Từ trang phục trắng khoét cổ của Hùng Huỳnh, cảnh mở đầu MV, góc quay cận từ dưới lên, vũ đạo hay ý tưởng nam ca sĩ tình tứ với diễn viên nữ, được cho là khá giống với cảnh trong MV mà thành viên BTS tung ra hồi năm 2023. Trên fanpage, Hùng Huỳnh chia sẻ hình ảnh với ý tưởng anh đeo đôi cánh đen. Ý tưởng này được cho là cũng giống Jungkook. Sau khi vướng tranh luận, bài đăng của Hùng Huỳnh biến mất. Hùng Huỳnh sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Năm 2023, anh tham gia show Asia Super Young tại Trung Quốc, đứng thứ 17 trong số 60 thí sinh. Sau đó, anh góp mặt trong đội hình 30 thành viên của Anh trai "say hi". Thế mạnh của Hùng Huỳnh là vũ đạo điêu luyện, ngoại hình sáng sân khấu.

An Nhi