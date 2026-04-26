Đồng sáng lập FPT học phương pháp quản trị từ cuộc đời Hồ Chủ tịch

Cuốn sách "Chuyện của Thanh" được nhận định có những cách tiếp cận mới với tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đưa những bài học này vào cuộc sống hiện đại.

Chương trình ra mắt tác phẩm Chuyện với Thanh (tác giả Nguyễn Thành Nam) diễn ra hôm 25/4 tại Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội. Đây là dịp để tác giả giao lưu với độc giả về động lực khiến ông thực hiện cuốn sách, cũng như cách tiếp cận mới của tác giả với một chủ đề tưởng chừng quen thuộc.

Ông Nguyễn Thành Nam - tác giả cuốn Chuyện với Thanh. Ảnh: BTC.

Trong tác phẩm Chuyện với Thanh, ông Nguyễn Thành Nam nghiên cứu cuộc đời Hồ Chí Minh từ góc nhìn của một nhà quản trị, một người giải quyết các bài toán kinh doanh, một nhà giáo. Tác giả nỗ lực lý giải quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hành trình cứu nước, giải phóng dân tộc. Từ đó, ông đúc kết và tìm cách áp dụng các phương pháp tư duy và hành động của Bác vào hoạt động phát triển kinh doanh, quản trị bản thân và tổ chức.

Theo tác giả chia sẻ, đầu những năm 2000, ông khi đó là Tổng giám đốc FPT Software, sang Mỹ tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Một năm sau, chi nhánh phải đóng cửa vì không kiếm được khách. Trong những ngày khó khăn đó, ông tình cờ tìm đọc cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Life của sử gia người Mỹ William Duiker - công trình nghiên cứu gần 30 năm, hơn 600 trang, dựa trên tài liệu từ Việt Nam, Liên Xô, Trung Quốc, Pháp, Anh, Mỹ.

Ông bắt đầu dịch, chia sẻ với đồng nghiệp FPT, rồi áp dụng vào thực tiễn điều hành. Nhiều năm sau, khi giảng dạy tại VinUniversity, ông thiết kế lớp học như một "sân khấu lịch sử" - nơi sinh viên được đặt câu hỏi, tranh luận, nói không với học vẹt. Chính những cuộc đối thoại đó trở thành chất liệu cho cuốn sách Chuyện với Thanh.

Buổi giới thiệu cuốn sách mới có sự góp mặt của Thanh - người được nhắc trong tên sách - cũng là một sinh viên của tác giả. Cuốn sách được viết như một cuộc đối thoại thực giữa Thanh và người thầy. Thanh hỏi những câu tưởng ngây ngô: "Tại sao Bác lại đổi tên nhiều vậy? Đi làm phụ bếp thì liên quan gì đến cách mạng? Viết nhật ký trong tù để làm gì?". Từ những câu hỏi đó, người thầy dần mở ra bức tranh toàn cảnh.

Cuốn sách được chia thành 5 phần, mỗi phần lý giải một triết lý của Hồ Chí Minh kèm một số câu chuyện nhỏ. Mỗi chương sẽ phân tích các sự kiện, nhân vật lịch sử làm nỗi bật lên một chủ để cụ thể, và các lời bình của thầy và trò. Phần 1: Không có gì quý hơn độc lập tự do, Phần 2: Chạm vào tâm hồn, Phần 3: Dĩ bất biến, ứng vạn biến, Phần 4: Lấy thế thắng lực, Phần 5: Sánh vai các cường quốc năm châu, Lời kết: Làm ăn kiểu Cụ Hồ.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu tại buổi ra mắt sách. Ảnh: BTC.

Nhận định về nội dung cuốn sách, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết: "Tôi tưởng tôi đã hiểu về Hồ Chí Minh, nhưng khi tôi đọc cuốn sách của Nguyễn Thành Nam, tôi thấy mình như trở lại một học sinh. Lịch sử không dừng lại trong khoảnh khắc nó xảy ra. Lịch sử vẫn chuyển động, vẫn lan tỏa, mở ra những cách nhìn về cuộc sống đương đại và tương lai, thông qua cách tư duy của người thời đó. Trong cách nhìn của tác giả, lịch sử đã được mở ra một đời sống khác".

Ông Nguyễn Thành Nam (sinh năm 1961) là một trong những sáng lập viên chú chốt của Tập đoàn FPT, từng giữ chức Tổng giám đốc FPT và có công lớn trong việc phát triễn FPT Software thành công ty xuất khấu phần mềm hàng đầu khu vực. Hiện nay, ông là Phó chủ tịch Hội đồng trường, Đại học FPT. Ông là giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Vin University. Ông là tác giả các tác phẩm về quản trị và phát triển doanh nghiệp như FPT Bí lục, Đếk biết gì cũng Tiến.