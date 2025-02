Dòng người tiễn đưa Kim Sae Ron

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã tới tiễn đưa Kim Sae Ron về nơi an nghỉ. Họ bật khóc trong giây phút chia ly.

Ngày 19/2, tang lễ của diễn viên Kim Sae Ron được tổ chức tại nhà tang lễ Trung tâm y tế Seoul Asan ở Songpa-gu, Seoul. Gia đình và người quen đau buồn rơi nước mắt tiễn đưa người đã khuất. Lễ tang có sự tham dự của nữ diễn viên Kim Bo Ra và ca sĩ Park Woo Jin của AB6IX. Theo yêu cầu của gia quyến người đã khuất, mọi thủ tục tang lễ đều được tổ chức riêng tư. Kim Sae Ron sẽ được an nghỉ tại Công viên tưởng niệm Tongil-ro ở Paju-si, Gyeonggi-do.

Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng ở Seongdong-gu, Seoul vào chiều 16/2. Những đồng nghiệp thân thiết với Kim Sae Ron như diễn viên Won Bin, Han So Hee, Kim Bo Ra, Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun của AKMU đến viếng vào 17/2. Vợ của Won Bin, nữ diễn viên Lee Na young, ca sĩ kiêm diễn viên IU, diễn viên Ma Dong Seok gửi vòng hoa để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

Người thân, bạn bè bật khóc khi tiễn đưa Kim Sae Ron. Ảnh: The Fact.

Việc Kim Sae Ron qua đời dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự khắc nghiệt của showbiz Hàn và đặc biệt tình trạng bạo lực mạng ngày càng nghiêm trọng. Kwon Young Chan, giám đốc Hiệp hội phòng chống tự tử của người nổi tiếng Hàn Quốc khi đến dự đám tang vào 17/2, cho biết: "Tôi đã nói chuyện với cha của Kim Sae Ron về việc YouTuber đưa tin về cuộc sống riêng tư của cô ấy và việc đó đã trở thành gánh nặng tâm lý cho người đã khuất như thế nào. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình Kim Sae Ron nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban trọng tài báo chí".

Na Jong Ho, phó giáo sư khoa tâm thần học cũng chỉ trích vấn đề bạo lực mạng: "Một xã hội chôn vùi con người, không cho họ cơ hội làm lại cuộc đời chỉ vì họ phạm sai lầm. Đây có vẻ không phải một xã hội lành mạnh. Xã hội của chúng ta bỏ rơi những người mắc lỗi và tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra. Nó giống một 'trò chơi con mực' khổng lồ".

Ông tiếp tục: "Tôi không thể không nghĩ diễn viên Kim Sae Ron qua đời là vì bị đẩy đến bờ vực thẳm. Lần cuối cùng tôi thấy tin tức về cô ấy là trong một bài báo với nội dung cô ấy đang gặp khó khăn trong việc kiếm sống và phải làm việc bán thời gian. Tôi nhớ đã thấy đủ loại bình luận ác ý không chỉ trong bài báo mà còn ở quán cà phê nơi cô ấy làm việc".

Kim Sae Ron ra mắt trong ngành giải trí với vai trò người mẫu cho trang bìa tạp chí Enfant năm 2001. Sau đó, cô nổi tiếng nhờ bộ phim The Man from Nowhere đóng cùng Won Bin và tham gia hàng loạt dự án khác nhau. Năm 2022, cô tạm dừng hoạt động vì lái xe trong tình trạng say rượu. Cuối năm 2024, cô hoàn tất bộ phim Guitar Man. Đây là dự án phim cuối cùng của Kim Sae Ron và chưa có thời điểm lên sóng.