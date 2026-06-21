Đồng Nai sẽ giảm hơn 1.170 thôn, ấp, khu phố sau sắp xếp

Theo phương án tổng hợp, sau sắp xếp, toàn TP Đồng Nai dự kiến giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương 66,18%, từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị.

Ngày 20/6, thông tin từ UBND TP Đồng Nai, thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đồng Nai đã có phương án tổng thể sắp xếp thôn, ấp, khu phố trên địa bàn.

Hiện toàn TP Đồng Nai có 1.771 thôn, ấp, khu phố. Theo Nghị định số 185/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, ấp, khu phố, qua rà soát cho thấy có 523 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, chiếm 29,53%, trong khi 1.248 đơn vị đạt chuẩn, chiếm 70,47%.

Sau sắp xếp, toàn TP Đồng Nai dự kiến giảm từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị.

Hiện 100% thôn, ấp, khu phố trên địa bàn đã thành lập chi bộ trực thuộc đảng bộ; tất cả đều có Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Tổng số người hoạt động không chuyên trách tại các đơn vị này là 4.435 người.

UBND TP Đồng Nai yêu cầu 95 xã, phường rà soát, xây dựng phương án sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 185/2026. Đối với khu vực Đông Nam Bộ, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, khu phố phải có từ 550 hộ trở lên.

Đối với những địa bàn đặc thù như khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có điều kiện địa lý phức tạp hoặc thuộc diện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, việc giữ nguyên hoặc sắp xếp các đơn vị có quy mô thấp hơn tiêu chuẩn sẽ được xem xét theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trên cơ sở rà soát tại 95/95 xã, phường, các địa phương đã xây dựng phương án tổ chức lại thôn, ấp, khu phố phù hợp với thực tế, theo định hướng giảm còn khoảng một phần ba số lượng hiện có.

Theo phương án tổng hợp, sau sắp xếp, toàn TP Đồng Nai dự kiến giảm 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương 66,18%, từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị. UBND các xã, phường được giao triển khai thực hiện và hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/6.

UBND TP Đồng Nai đánh giá, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác quản lý dân cư, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.