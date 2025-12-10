Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đồng Nai phát hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây

  • Thứ tư, 10/12/2025 18:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một nam thanh niên ở ấp 2, xã Trảng Bom được xác định dương tính đậu mùa khỉ, trở thành ca bệnh đầu tiên tại địa phương.

Nhiều mụn mủ nổi trên cổ một bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom (Đồng Nai) báo cáo vừa phát hiện một trường hợp dương tính với virus đậu mùa khỉ tại ấp 2, xã Trảng Bom. Đây là ca bệnh đầu tiên có địa chỉ thường trú tại địa phương.

Theo báo cáo, ngày 2/12, Viện Pasteur TP.HCM thông tin về ca bệnh dương tính, nam bệnh nhân là H.V.L., 33 tuổi, nghề buôn bán tự do, sống tại ấp 2, xã Trảng Bom. Người này làm việc ngoài chợ hàng ngày, tiếp xúc nhiều người.

Bệnh nhân khai từ ngày 3 đến 24/11 không rời khỏi địa bàn xã, không tiếp xúc với người nước ngoài. Ngày 24/11, anh L. xuất hiện các vết loét ở vùng mông, bụng và sốt trong hai ngày. Đến 28/11, anh đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, được lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 1/12 xác định bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ bằng kỹ thuật sinh học phân tử (CT: 20). Sau khi điều trị và dùng thuốc theo chỉ định, các tổn thương đã khô, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trở lại.

Hiện anh L. sống cùng gia đình chị gái gồm ba người, tất cả đều được xác định có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Cơ quan y tế cho biết hiện chưa xác định được nguồn lây. Bệnh nhân khai không có bạn tình, không có quan hệ đồng giới trong thời gian trước khi phát bệnh. Những người trong gia đình và các hộ dân xung quanh chưa ghi nhận ai xuất hiện triệu chứng nghi ngờ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom phối hợp Trạm Y tế xã tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh lịch sử tiếp xúc trong 21 ngày trước khi khởi phát bệnh. Bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc và thường xuyên dọn dẹp nơi ở.

Những người tiếp xúc gần được yêu cầu theo dõi sức khỏe, báo ngay cho cơ quan y tế nếu có triệu chứng bất thường.

Trung tâm Y tế đề xuất Trạm Y tế xã Trảng Bom tiếp tục giám sát sức khỏe các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Địa phương cũng được khuyến cáo tăng cường truyền thông để người dân nhận biết dấu hiệu bệnh và chủ động đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ. Đồng thời đẩy mạnh giám sát ca bệnh dựa vào cộng đồng.

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp chặt với các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Nguyễn Thuận

đậu mùa khỉ Đồng Nai virus đậu mùa khỉ vết loét điều tra dịch tễ

