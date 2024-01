Đồng Nai kiểm tra sau vụ 17 người ngộ độc vì ăn hàu, bào ngư nướng

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm các vấn đề liên quan công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra khi quán xá, nhà hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: Pexels.

Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân 2024, Đồng Nai đã thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, ngoài ra còn có 24 đoàn kiểm tra tuyến huyện, thành phố và 170 đoàn kiểm tra tuyến xã tiến hành thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong những ngày gần đây.

67 cơ sở được phát hiện có vi phạm

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, đến nay, các đoàn đã kiểm tra hơn 1.300 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố/tổng số hơn 19.300 cơ sở toàn tỉnh.

Trong đó, 95% cơ sở đạt các yêu cầu. Có 67 cơ sở được phát hiện có vi phạm, trong đó, phần lớn là cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở với số tiền 46,5 triệu đồng. Đồng thời tiến hành nhắc nhở các cơ sở chấn chỉnh, không vi phạm; giao cho địa phương xử lý 4 cơ sở.

Cụ thể như, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn thực phẩm của tỉnh do ông Nguyễn Đình Việt, Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh làm phó trưởng đoàn, mới đây đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Tại quán Dê N.B. (khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), đoàn ghi nhận quán đang kinh doanh dịch vụ ăn uống (chủ yếu là các món ăn từ thịt dê), mỗi ngày phục vụ từ 2-20 thực khách.

Tại khu vực bếp ăn của quán, đoàn ghi nhận quán không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước. Thực hiện test nhanh các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm 2 sản phẩm được kinh doanh tại quán là bún tươi và tàu hũ ki, kết quả cho thấy sản phẩm tàu hũ ki dương tính với hàn the.

Quán dê N.B. ở huyện Vĩnh Cửu tự tiêu huỷ tàu hủ ki dương tính với hàng the.

Hay như ở Chi nhánh - Công ty TNHH TM DV A.V., ấp Ngọc Lâm 1, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, kinh doanh quán BBQ GARDEN dịch vụ ăn uống. Bình quân 1 ngày quán phục vụ khoảng 100 thực khách ăn hàng ngày (phục vụ theo yêu cầu của khách).

Tại thời điểm kiểm tra Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Cơ sở chưa xuất trình được danh sách tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến thực phẩm.

Bác sĩ Trần Hùng, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Y tế TP Biên Hòa, cho biết mới đây trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp phải nhập viện cấp cứu điều trị và điều trị tại nhà nghi do ngộ độc thực phẩm.

Những người này đã ăn một số món như: hàu, bào ngư, bạch tuộc nướng tại một quán nướng trên địa bàn phường Tân Mai (TP Biên Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên; chưa xuất trình giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của cơ sở; chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm đầu vào đối với sản phẩm hàu, bào ngư, nấm.

Ngoài ra, nền sàn tại khu chế biến bị bong tróc, ứ đọng nước. Cơ sở không thực hiện việc lưu mẫu thực phẩm 24 giờ. Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín; không ghi chép sổ kiểm thực 3 bước theo quy định; chưa trang bị thùng rác có nắp đậy theo quy định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các vi phạm của cơ sở và sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền

Bà T.T.P., chủ cơ sở quán dê N.B. (thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) cho biết mỗi ngày quán tiêu thụ từ 20-22 kg thịt dê tươi, các mặt hàng lấy về được chế biến trong ngày và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với thực phẩm tàu hủ ki, quán lấy tại một cơ sở lớn ở TP Biên Hòa nên cũng chủ quan không nghĩ là không đảm bảo an toàn thực phẩm (có hàn the). Qua đợt kiểm tra lần này, quán rút kinh nghiệm, đồng thời tới đây quán cũng sẽ lựa chọn khắt khe hơn các thực phẩm nhập về chế biến.

Ông Nguyễn Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cho biết, để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết nói riêng và phòng tránh ngộ độc thực phẩm nói chung, trước mắt sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm, công khai trên các phương tiện truyền thông để người dân biết và nói “không” với các cơ sở, các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về lâu dài, cơ quan này sẽ triển khai mở rộng quy hoạch vùng sản xuất nông - lâm - thủy sản an toàn; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng, phân phối thực phẩm an toàn, phát triển hàng hóa nông sản có chất lượng cao; quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; tăng cường quản lý bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm đối với làng nghề, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm.