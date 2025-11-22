Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đồng Nai đề nghị Lâm Đồng cung cấp thông tin xả lũ các thủy điện

  • Thứ bảy, 22/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Liên quan việc xả lũ của các thủy điện, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ.

Thuy dien xa lu anh 1

Nhiều diện tích tại xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai) ngập lụt do Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua, công tác cung cấp thông tin, phối hợp cảnh báo trước khi xả tràn, xả lũ về hạ lưu giữa các nhà máy thủy điện với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai (nay là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) rất chặt chẽ, kịp thời để chủ động trong công tác ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19h ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m, thấp hơn báo động 2 là 0,16 m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600 ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Thuy dien xa lu anh 2

Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai khảo sát đắp lại bờ bao ở xã Phú Hòa để tránh thiệt hại do ngập.

Tuy nhiên đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông: Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các đơn vị liên quan thông báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có liên quan đến vùng hạ lưu thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thông tin gửi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân các xã ven lưu vực sông Đồng Nai, La Ngà để biết, chủ động có phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Chuyên gia cảnh báo lũ tại các sông liên tục vượt đỉnh lịch sử Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.

Xôn xao clip 'bán cá xả lỗ vì mưa lũ, bị kẻ gian móc túi 50 triệu'

Mạng xã hội lan truyền clip về việc khi đang bán cá "xả lỗ" giữa cơn mưa trong mùa bão lũ tại Quy Nhơn, người phụ nữ không may bị kẻ gian móc túi gần 50 triệu đồng.

38:2250 hôm qua

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ tăng gấp 3 lần, cảnh báo ngập úng

Với mức nước xả qua đập tràn lên tới 480 m3/s, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước ngày 9/11. Với việc xả lũ hồ Trị An, kết hợp triều cường, nguy cơ gây ngập úng khu vực ven sông Đồng Nai.

17:00 9/11/2025

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://nhandan.vn/dong-nai-de-nghi-lam-dong-cung-cap-thong-tin-xa-lu-cac-ho-thuy-dien-post925013.html

Thiên Vương/Nhân Dân

Thủy điện xả lũ Đồng Nai Lâm Đồng Xả lũ Thủy điện Lũ lịch sử Lũ miền Trung

    Đọc tiếp

    Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

    Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

    16 phút trước 20:13 22/11/2025

    0

    Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý