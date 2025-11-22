Liên quan việc xả lũ của các thủy điện, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ.

Nhiều diện tích tại xã Đak Lua (tỉnh Đồng Nai) ngập lụt do Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trong thời gian qua, công tác cung cấp thông tin, phối hợp cảnh báo trước khi xả tràn, xả lũ về hạ lưu giữa các nhà máy thủy điện với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai (nay là Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) rất chặt chẽ, kịp thời để chủ động trong công tác ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19h ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m, thấp hơn báo động 2 là 0,16 m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600 ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai khảo sát đắp lại bờ bao ở xã Phú Hòa để tránh thiệt hại do ngập.

Tuy nhiên đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và Ủy ban nhân dân các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với tình hình ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven các sông: Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé, nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, các đơn vị liên quan thông báo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi có liên quan đến vùng hạ lưu thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thông tin gửi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân các xã ven lưu vực sông Đồng Nai, La Ngà để biết, chủ động có phương án ứng phó, phòng tránh thiệt hại do ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Chuyên gia cảnh báo lũ tại các sông liên tục vượt đỉnh lịch sử Chuyên gia cho biết lũ trên các sông ở miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt vượt báo động 3, vượt đỉnh lịch sử.