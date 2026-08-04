Đồng minh hàng đầu của Tổng thống Ukraine giữ trọng trách mới

Ông Rustem Umerov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Ông Rustem Umerov (phải) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Saudi Arabia vào tháng 5/2023. Ảnh: Rustem Umerov/Twitter.

Ngày 3/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, đồng thời bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko thay thế ông Umerov làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang web của Phủ Tổng thống Ukraine ngày 3/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC), làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (Foreign Intelligence Service).

Trong một sắc lệnh riêng, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, thay thế ông Umerov.

Theo Tổng thống Zelensky, trên cương vị mới, ông Umerov sẽ tiếp tục điều phối sáng kiến Drone Deal, đồng thời vẫn tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến toàn diện giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Báo The Kyiv Independent cho biết ông Umerov hiện là Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine trong cơ chế đàm phán ba bên giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ, mặc dù các cuộc đàm phán này đã đình trệ từ tháng 2.

Ngoài ra, ông Umerov cũng đang phụ trách thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với các đối tác tại Trung Đông.

Phát biểu tại một sự kiện với các nhà ngoại giao trước đó cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết: "Ông ấy có năng lực lớn hơn để đồng thời xử lý những vấn đề này, bao gồm ngoại giao, quốc phòng và tiến trình đàm phán với Mỹ cũng như một số đối tác khác”.

Các quyết định bổ nhiệm trên là một phần trong đợt cải tổ lớn của chính phủ Ukraine do ông Zelensky khởi xướng từ tháng 7, quá trình mà bài viết cho rằng đã dẫn tới một cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự do chính nội bộ Ukraine tạo ra.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine không có giám đốc chính thức kể từ tháng 1.

Thiếu tướng Oleh Luhovyi, người giữ cương vị quyền Giám đốc từ tháng 2, đã bị miễn nhiệm vào ngày 3/8.

Ông Rustem Umerov đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng dưới thời Tổng thống Zelensky và vẫn là một trong những nhân vật chủ chốt trong chính quyền Ukraine, mặc dù từng vướng phải nhiều tranh cãi.

Ông Umerov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2025.

Nhiệm kỳ của ông Umerov bị phủ bóng bởi các vụ bê bối liên quan đến mua sắm quốc phòng và các cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Tuy nhiên, mặc dù đã bị cơ quan chức năng thẩm vấn, nhưng ông Umerov chưa bị khởi tố hoặc truy tố chính thức trong vụ việc này.

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc được báo The Kyiv Independent dẫn lời, ông Umerov đã nhiều lần được cân nhắc bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ, trong đó có cả trong đợt cải tổ chính phủ gần đây.

Tuy nhiên, phương án bổ nhiệm này sau đó đã bị hủy bỏ.

Tổng thống Zelensky bãi nhiệm đại sứ Ukraine tại Mỹ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức bãi nhiệm đại sứ tại Mỹ Olga Stefanishyna trong đợt cải tổ chính phủ mới nhất, theo Reuters. Đại sứ tại Mỹ Olga Stefanishyna. Ảnh: Reuters. Theo sắc lệnh được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine ngày 3/8, quyết định bãi nhiệm diễn ra giữa thời điểm Kyiv đang tích cực vận động chính quyền Mỹ viện trợ thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot để tăng cường khả năng ngăn chặn các đợt tập kích từ phía Nga. Trên tài khoản Facebook cá nhân cùng với thư xin thôi việc, bà Stefanishyna cho biết việc từ chức là quyết định cá nhân vì lý do riêng, đồng thời khẳng định quãng thời gian đảm nhiệm vị trí đại sứ tại Washington là "vinh dự lớn nhất cuộc đời". Bà nhấn mạnh phía Ukraine đã thành công trong việc gia tăng nguồn cung vũ khí từ Mỹ và duy trì sự hỗ trợ trong bối cảnh bối cảnh chính trị tại Washington có nhiều chuyển biến bất lợi. Hiện Tổng thống Zelensky chưa công bố lý do miễn nhiệm cũng như người sẽ thay thế vị trí của bà Stefanishyna. Theo báo chí Ukraine, bà Stefanishyna đang nằm trong diện điều tra của Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine do liên quan đến nghi vấn sai phạm tại Cơ quan Quản lý và Thu hồi Tài sản.