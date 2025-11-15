Đồng hồ thông minh nhắc tôi ‘sạc’ pin đúng lúc

Ngoài tác dụng theo dõi các buổi tập luyện, các tính năng cảnh báo sức khỏe nói chung ngày càng gần gũi và phát huy tác dụng nhiều hơn.

Đồng hồ thông minh ngày càng có nhiều tính năng. Ngoài tác dụng xem giờ và ghi lại các hoạt động thể thao, các hãng tích hợp nhiều chế độ theo dõi sức khỏe hơn, giúp người dùng có rất nhiều thông tin về tình trạng của bản thân.

Thay vì làm cho việc theo dõi ngày càng phức tạp, nhiều mẫu đồng hồ thông minh lại tiếp cận người dùng bằng những chỉ số tổng hợp dễ nắm bắt. Chắc chắn một con số trong khoảng từ 0-100 vào mỗi sáng để đánh giá giấc ngủ đêm qua của bạn sẽ dễ hiểu và tiếp thu hơn là những dòng chữ về thời gian ngủ, thời lượng ngủ sâu hay REM.

Đó là cách tiếp cận quen thuộc trên các mẫu Garmin. Năm nay, khi sử dụng Venu 4, tôi nhận ra mẫu đồng hồ sử dụng màn hình AMOLED có nhiều cải tiến để vừa thân thiện hơn về thiết kế, vừa có thêm những tính năng theo dõi các thay đổi nhỏ về sức khỏe, có thể nhắc tôi mình sắp bị “cạn pin” tương ứng với những cảm nhận của bản thân.

Thiết kế cân bằng là điểm cộng

Trong dòng sản phẩm của hãng, Venu vẫn là những mẫu có thiết kế thanh lịch và phù hợp với cả nam và nữ. Những nét thiết kế như khung kim loại sáng màu, mặt tròn phủ kính và các tai trơn, không có ốc giúp mẫu Venu 4 phù hợp để đeo cả khi đi làm, đi chơi lẫn luyện tập.

Thiết kế của Venu 4 theo hướng dễ đeo, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, các nút được bố trí vừa đủ để điều khiển và ghi nhận thập luyện.

Mẫu này cũng có hai lựa chọn kích thước là 41 và 45 mm, với mức giá tương đương nhau. Phiên bản tôi chọn là 45 mm với dây đeo silicon. So với nhiều loại dây theo máy của các hãng, dây đeo của Garmin vẫn nhỉnh hơn một chút ở độ mềm và cảm giác thoải mái khi đeo, và có nhiều nút nên dễ chọn mức vừa cổ tay hơn. Trọng lượng cả dây 56 gram cũng đủ nhẹ để tôi có thể đeo đồng hồ đi ngủ hàng đêm nhằm theo dõi giấc ngủ.

Các nút điều khiển của Venu 4 cũng trở nên tối giản hơn, chỉ còn 2 nút so với 3 trên mẫu Venu 3. Hai nút này đủ để điều khiển các tính năng trên đồng hồ, và phần lớn những mục khác có thể dễ dàng truy cập và chọn bằng màn hình cảm ứng.

So sánh với nhiều mẫu dùng màn hình AMOLED trước đây từ Garmin, tôi nhận thấy màn hình của Venu 4 cho chất lượng hiển thị tốt. Phần kính có thiết kế hơi cong ở viền đem lại cảm giác hình ảnh đẹp hơn, và độ sáng tối đa cũng đủ để xem được ở ngoài trời nắng. Tất nhiên, nếu chơi thể thao trong một ngày nắng to, màn hình dạng MIP của các mẫu chuyên thể thao vẫn dễ nhìn hơn. Dù vậy, với phần lớn người dùng phổ thông, tôi nghĩ màn hình cảm ứng đẹp, mượt vẫn dễ tiếp cận hơn.

Đèn pin ở viền trên là tính năng trước đó được trang bị trên các mẫu thiên về thể thao, nay cũng có trên Venu 4.

Đèn pin, tính năng quen thuộc hơn ở các mẫu Garmin chuyên thể thao, là bổ sung thú vị ở mẫu Venu 4. Tôi đã vài lần ấn giữ nút back để mở đèn pin, thường là khi bị tỉnh giấc giữa đêm và phải tìm một thứ gì đó.

Theo dõi sức khỏe theo kiểu “trợ lý”

Là dạng người “nghiện ghi chú”, viết lại rất nhiều thông tin từ thuốc đang uống, lịch làm việc, chi tiết những lần bảo dưỡng xe tới lưu ý khi đi du lịch trong điện thoại, tôi cảm thấy mình như có “đồng minh” trên cổ tay khi hãng giới thiệu chức năng Nhật ký lối sống (Lifestyle logging).

Cứ mỗi tối, đồng hồ sẽ đẩy một thông báo để nhắc tôi ghi lại những thói quen về lối sống trong ngày, từ số lần dùng cà phê hay đồ uống có cồn, tập tành ra sao, cho đến những hành vi liên quan đến sức khỏe ít người làm hơn như tắm nước lạnh, giãn cơ, hoạt động ngoài nắng hoặc ghi lại nhật ký.

Ứng dụng Garmin Connect giúp người dùng dễ nắm bắt hàng loạt thông tin về sức khỏe mà những chiếc đồng hồ ghi lại.

Do số lượng hành vi có thể ghi lại khá nhiều và chi tiết, tính năng này yêu cầu mở điện thoại chứ không cho ghi nhận ngay trên đồng hồ. Việc đánh dấu những thói quen trong lối sống có thể không giúp tôi thay đổi ngay, nhưng qua quá trình sử dụng gần một tháng, tôi dần nhận biết được những ngày mình hay ngủ muộn, uống quá nhiều cà phê hoặc quên tập thể thao để dần có sự thay đổi.

Tính năng theo dõi giấc ngủ của mẫu Venu 4 vẫn rất đầy đủ. Khi mới đeo lên lần đầu, đồng hồ đã tự động ghi lại giấc ngủ với đầy đủ các giai đoạn, thay đổi về nhịp thở khi ngủ, cũng như đưa ra điểm số đánh giá tổng thể cho giấc ngủ của tôi. Đây là cách tiếp cận trực quan, giúp tôi nhìn nhanh được mình đang thiếu ngủ và những vấn đề cụ thể hơn trong giấc ngủ.

Ngoài ra, Venu 4 cũng được bổ sung tính năng mới gọi là Điều chỉnh giấc ngủ (Sleep Alignment). Dù thời gian khuyến nghị ngủ thường không thay đổi nhiều, lịch trình làm việc, vận động mỗi ngày có thể khiến cơ thể có thay đổi về nhu cầu ngủ. Tính năng này giúp “căn chỉnh” thời gian ngủ với nhịp sinh học thực tế, từ đó đưa ra những lời khuyên cụ thể hơn về giấc ngủ cho tôi.

Các chỉ số sau đó được tổng hợp lại thành một con số gọi là "Pin cơ thể", giúp khái quát khả năng vận động còn lại trong ngày.

Khi hạ cánh sau một chuyến bay dài, dù đã ngủ trên máy bay không cảm thấy thực sự mệt, đồng hồ vẫn cảnh báo tôi cần ngủ nhiều hơn. Quả thực, chỉ vài tiếng sau tôi ngủ mê mệt tới gần nửa ngày.

Những lần thiếu ngủ, đồng hồ cũng đưa ra khuyến nghị nghỉ ngơi dù đã đến lịch tập, giúp tôi không bị rơi vào trạng thái cố quá sức của mình. Ngoài ra, đồng hồ cũng có thể cảnh báo nếu có một vài chỉ số sức khỏe như nhịp tim, độ dao động nhịp tim hay nhịp thở có dấu hiệu bất thường.

Một trong những điểm khiến tôi hơi khó chịu thời gian đầu, nhưng ngày càng quen hơn là đồng hồ mặc định vào “chế độ ngủ” lúc 22h. Nhiều lần tôi phải tốn thêm thao tác để xem giờ hoặc bỏ lỡ thông báo ở sau giờ này. Dù có thể điều chỉnh, tôi quyết định để nguyên thời gian giới nghiêm mặc định, sau đó tự chỉnh lịch nghỉ ngơi, ngủ của mình sớm hơn để tăng thời gian cho cơ thể hồi phục.

Những tính năng đo lường thể thao vốn là thế mạnh của Garmin. Số lượng môn thể thao, các tính năng đặc biệt như GPS băng tần kép hay cảm biến nhịp tim mới, những chỉ số mà Venu 4 có thể theo dõi vượt quá mức độ sử dụng với người tập nghiệp dư như tôi. Dù vậy, người mới bắt đầu cũng có thể làm quen với Garmin Coach.

Ngoài tập chạy, đồng hồ hiện tại còn có thể thiết kế những chương trình tập sức khỏe và sức bền.

Trước đây, tôi đã sử dụng tính năng này để tự tạo chương trình tập chạy phù hợp với mình, bắt đầu tham gia các giải chạy với cự ly 5-10 km.

Năm nay, Garmin Coach có thêm các bài tập liên quan đến tăng sức mạnh và cải thiện sức bền (Fitness Coach), đặc biệt là có những chương trình tập không cần tạ (bodyweight). Sau tập chạy, đây là chương trình tôi chờ đợi để thử nhất.

Trong quá trình sử dụng, khi tập luyện 1 giờ/ngày và 4 ngày/tuần và không bật chế độ luôn hiển thị, chiếc Venu 4 thường xuyên đạt thời gian dùng pin khoảng 8-9 ngày. Đây là con số khá thoải mái, đủ để tôi không phải lo lắng mỗi khi có một chuyến đi xa.

Đồng hồ thông minh hay thể thao?

Lượng tính năng về đo lường thể thao của Venu 4 có thể coi là tương đương Forerunner 570, mẫu hướng tới người chạy ở mức trung-cao cấp của Garmin. Với lớp vỏ thời trang của dòng Venu, mẫu đồng hồ này dường như là một chiếc Forerunner đẹp hơn, hợp với nhiều người dùng hơn.

Về khía cạnh smartwatch, Venu 4 chắc hẳn vẫn thua một chút so với những loại đồng hồ gắn chặt với nền tảng như của Apple, Google. Dù vậy, khả năng hiển thị thông báo, nghe gọi, nạp nhạc, tính năng thanh toán và cả ra lệnh giọng nói cũng đáp ứng được các nhu cầu cơ bản của một chiếc đồng hồ đồng hành với điện thoại, thay vì theo hướng thiết bị hoạt động độc lập. Thời lượng pin của Venu 4 cũng dài hơn nhiều so với các mẫu dùng hệ điều hành WatchOS hay Wear OS.

Không đa năng như các mẫu đồng hồ của hãng điện thoại, Venu 4 vẫn đáp ứng được nhiều tính năng thông minh cơ bản.

Với các tính năng mới được bổ sung, Venu 4 cũng có thể được định vị như “trợ lý sức khỏe”. Các chế độ theo dõi của mẫu đồng hồ này không thua kém các đối thủ cạnh tranh, cung cấp nhiều thông tin và hướng dẫn để người dùng có thể cải thiện sức khỏe, dần bỏ các thói quen xấu.

Tầm giá gần 15 triệu, phân khúc smartwatch cao cấp của Venu 4 khá “chật chội” với hàng loạt đối thủ, từ Apple Watch Series 11, Samsung Watch Ultra hay bản cao của Huawei Watch GT6 Pro. Tuy nhiên với định vị dày về mặt tính năng thể thao, sức khỏe, kết hợp cùng kiểu dáng dễ nhìn, mẫu đồng hồ mới nhất của Garmin vẫn có thể tạo được lợi thế riêng.