Đồng đội của Modric qua đời ở tuổi 39

Pokrivac, người từng thi đấu cho Dinamo Zagreb, Monaco và Salzburg, ra đi ở tuổi 39, để lại nhiều tiếc nuối cho giới bóng đá.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS), Pokrivac, hiện chơi cho đội bóng hạng năm NK Vojnic, gặp nạn khi di chuyển cùng một số đồng đội tại khu vực Karlova C, miền Trung Croatia hôm 18/4. Vụ tai nạn liên quan đến bốn chiếc xe, và ngoài Pokrivac, một người khác cũng thiệt mạng. Hai người còn lại trong xe của Pokrivac đang trong tình trạng nguy kịch.

Pokrivac là một trong những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Croatia giai đoạn 2008-2010, với 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Anh từng là đồng đội của Luka Modric tại Dinamo Zagreb từ khi còn trẻ, và cả hai cũng cùng nhau thi đấu cho đội tuyển Croatia tại Euro 2008, nơi Pokrivac thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Ba Lan.

Cầu thủ sinh năm 1985 từng phải đối mặt với một cú sốc lớn vào năm 2015 khi mắc phải một căn bệnh ung thư hiếm gặp, buộc anh phải từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, tình yêu với bóng đá vẫn khiến Pokrivac tiếp tục thi đấu ở các giải đấu hạng dưới tại Croatia cho đến cuối đời.

Vụ tai nạn này là một cú sốc lớn không chỉ với gia đình và người hâm mộ Pokrivac, mà còn với nền bóng đá Croatia. Cầu thủ tài năng này sẽ mãi được nhớ đến như một phần của thế hệ vàng của bóng đá Croatia.

