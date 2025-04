Vì sao Modric mua Swansea?

Chưa rời Bernabeu, nhưng huyền thoại người Croatia đã chuyển sang một vai trò mới, một bước đi đầy bất ngờ trong giới bóng đá: trở thành đồng sở hữu của Swansea City.

Với tuổi 39 và một sự nghiệp vĩ đại tại Real Madrid, việc Modric lựa chọn đầu tư vào Swansea khiến nhiều người phải suy ngẫm. Nhưng không phải là quyết định vội vã. Được biết, Swansea đã theo đuổi thỏa thuận này một thời gian dài, và khi thông tin chính thức được công bố, nó đã gây chấn động cả làng bóng đá.

Nhóm sở hữu câu lạc bộ Swansea, dẫn đầu bởi Brett Cravatt và Jason Cohen, đã tìm kiếm một nhà đầu tư có thể tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Modric với những thành tích vĩ đại tại Real Madrid, đặc biệt là 6 lần vô địch Champions League, rõ ràng là cái tên hoàn hảo cho vai trò này.

Trong những phát biểu đầu tiên, Modric nhắc đến “bản sắc mạnh mẽ của câu lạc bộ, lượng người hâm mộ tuyệt vời và tham vọng vươn lên đỉnh cao”. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao lại là Swansea thì vẫn còn nhiều điều chưa được hé lộ.

Một số nguồn tin cho rằng Modric có thể đã quen thuộc với Swansea từ những năm tháng còn thi đấu cho Tottenham, khi anh đối đầu với đội bóng xứ Wales tại Premier League. Bên cạnh đó, những thành công của Swansea ở các giải đấu quốc nội và quốc tế trong quá khứ cũng có thể là yếu tố thúc đẩy anh tham gia vào câu lạc bộ này.

Modric, người bắt đầu đầu tư vào bất động sản và các lĩnh vực kinh doanh, có lẽ đã nhìn thấy cơ hội lớn để thử sức trong lĩnh vực sở hữu câu lạc bộ bóng đá. Với các tên tuổi như David Beckham, Thierry Henry hay Cesc Fabregas đã thành công trong việc sở hữu các đội bóng, Modric có thể đã cảm thấy đây là lúc để thử thách bản thân.

Dù hợp đồng của Modric với Real Madrid sẽ hết hạn vào cuối mùa và anh có thể sẽ ra đi sau 13 năm gắn bó, không ai kỳ vọng anh sẽ gia nhập Swansea để thi đấu. Việc ngôi sao người Croatia khoác áo đội bóng xứ Wales vào mùa hè này là điều không thể xảy ra.

Modric sẽ không tham gia trực tiếp vào các trận đấu của Swansea mà thay vào đó, anh sẽ đóng vai trò cố vấn và mang đến kinh nghiệm quý báu cho đội bóng. Swansea hy vọng sẽ tận dụng được sự am hiểu về bóng đá của Modric, cũng như sự nổi tiếng của anh để giúp câu lạc bộ phát triển hơn nữa.

Mặc dù số tiền mà Modric đầu tư vào Swansea chưa được công khai, sự tham gia của anh có giá trị lớn hơn rất nhiều so với một khoản đầu tư tài chính thông thường. Swansea rất muốn tận dụng sức hút toàn cầu của Modric, người có hơn 37 triệu người theo dõi trên Instagram.

Điều này sẽ giúp Swansea tiếp cận được nhiều hợp đồng tài trợ và quảng cáo giá trị hơn, đồng thời gia tăng sự hiện diện của câu lạc bộ trên bản đồ bóng đá thế giới.

Các nguồn tin cho biết việc có Modric trong danh sách đồng sở hữu có thể giúp Swansea thu hút sự chú ý từ cả các đối tác kinh doanh và các cầu thủ tiềm năng.

Ngay cả khi Modric chỉ tham gia từ xa và không có mặt thường xuyên tại Swansea, sự kiện này chắc chắn sẽ giúp câu lạc bộ có được một cú hích mạnh mẽ về mặt thương hiệu. Những người trong đội hình Swansea hiện tại được cho là rất phấn khích trước sự kiện bất ngờ này.

Dù sự nghiệp thi đấu của Modric vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sự chuyển mình từ một cầu thủ vĩ đại sang một nhà đầu tư và sở hữu câu lạc bộ mở ra một chương mới đầy thú vị trong sự nghiệp của anh. Và dù cho quyết định này gây bất ngờ, Modric chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra ảnh hưởng không nhỏ trong giới bóng đá, không chỉ trên sân cỏ mà còn ở các phòng ban của các câu lạc bộ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.