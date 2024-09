Đóng cửa sân bay Nội Bài thêm 3 tiếng vì bão Yagi

Cục Hàng không vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài.

Sân bay Nội Bài đã tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay từ 10h sáng ngày 7/9. Ảnh: NIA.

Cục Hàng không vừa thông báo quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu tàu bay tại sân bay Vân Đồn, Cát Bi đến 20h ngày 7/9; tại sân bay Nội Bài đến 24h ngày 7/9 - tăng thêm 3 tiếng so với thông báo khuya 6/9.

Trước đó, cơ quan quản lý hàng không đã tiếp tục ra công điện yêu cầu các đơn vị có liên quan tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão; chủ động ứng phó cơn bão số 3 và khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Cục Hàng không yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, chỉ đạo của cơ quan quản lý về việc triển khai phương án phòng chống, ứng phó bão Yagi.

Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư sẵn sàng ứng phó bão và mưa lũ sau bão; khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia ứng phó bão và mưa, lũ.

Cục Hàng không yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24h và thường xuyên báo cáo về ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết sáng nay (7/9), các sân bay Vân Đồn, Cát Bi chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão từ 7h với sức gió mạnh nhất đạt 45-70 kt, mưa to, tầm nhìn thấp nhất trong bão đạt 800-1.500 m.

Sân bay Nội Bài chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão từ khoảng 10h với sức gió mạnh nhất đạt 32-45 kt, mưa rất to, tầm nhìn giảm xuống 800-2.000 m trong bão. Đến khoảng 12h, cơn bão ảnh hưởng đến sân bay Thọ Xuân với sức gió mạnh nhất đạt 20-35 kt, mưa to đến rất to với tầm nhìn thấp nhất giảm xuống 1,5-3 km.

Nhận định đây là một cơn bão mạnh, ngay từ 6/9, lãnh đạo Trung tâm Khí tượng hàng không đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác dự báo, cảnh báo và ứng phó tại các đơn vị chuyên môn, yêu cầu các cán bộ cơ sở trực thuộc trực 24/24 tại đơn vị để hỗ trợ kíp trực ngay khi cần thiết, để đưa ra các quyết định, các bản tin cảnh báo, thông tin khí tượng đến các đơn vị liên quan một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời.