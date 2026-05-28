Đơn vị xuất bản công bố kế hoạch mở 10 nhà sách trong 1 năm

FAHASA dự kiến nâng số nhà sách lên 150 vào cuối năm 2026, đồng thời triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và chương trình hỗ trợ học sinh trong dịp hè.

Ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, cho biết đơn vị tập trung vào 4 yếu tố chính để giữ chân khách hàng. Ảnh: M.C.

Sáng 28/5 tại TP.HCM, FAHASA công bố kế hoạch khai trương thêm 10 nhà sách trong năm 2026, hướng tới cột mốc 150 điểm bán trên toàn quốc.

Tháng 4, FAHASA đã khai trương một nhà sách tại Khánh Hòa. Ngày 29/5, doanh nghiệp tiếp tục đưa vào hoạt động nhà sách tại trung tâm thương mại Vincom Plaza Dĩ An (phường Dĩ An, TP.HCM). Trong các tháng tiếp theo, hệ thống dự kiến mở thêm điểm bán tại Bắc Giang, Đắk Nông, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Ninh và Vĩnh Long. Phần lớn nhà sách mới được đặt trong các trung tâm thương mại như AEON Mall, Vincom và Lotte Mart.

Theo doanh nghiệp, các nhà sách mới có diện tích từ vài trăm đến gần 1.000 m2, kết hợp sách, văn phòng phẩm, đồ chơi giáo dục và khu trải nghiệm dành cho gia đình, trẻ em.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, cho biết hệ thống đang tập trung vào bốn hướng chính để giữ chân khách hàng, gồm nâng cấp trải nghiệm mua sắm, phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, cá nhân hóa từng nhà sách theo địa phương và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

“Chúng tôi hướng đến mỗi nhà sách là một địa điểm văn hóa, một tổ hợp văn hóa tại địa phương. Các không gian được xây dựng theo mô hình cá nhân hóa nhu cầu mua sắm cũng như văn hóa của từng khu vực để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất”, ông nói.

Lễ trao quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn. Ảnh: M.C.

Tại sự kiện, FAHASA cũng công bố chương trình phát hành sách và hoạt động hè 2026 diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9, gồm hội sách, workshop, giao lưu tác giả, hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh và gia đình.

Doanh nghiệp cho biết sẽ trao tặng tủ sách cho 50 trường học trên cả nước. Mỗi trường nhận khoảng 500-600 cuốn sách, hai kệ sách cùng 50 phần quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình khoảng 4 tỷ đồng .

Dịp này, đơn vị cũng trao tập vở, balo và dụng cụ học tập cho học sinh khó khăn tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời tặng 100 phần quà cho các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn.