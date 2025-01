Đón Tết Nguyên đán 2025, thời tiết TP.HCM ra sao?

Chuyên gia dự báo thời tiết TP.HCM và Nam Bộ dịp Tết Nguyên đán thuận lợi cho hoạt động du xuân, ngày 28-31/1 (ngày 29-mùng 3 Tết) nhiệt độ khoảng 20-23 độ C.

Chiều 27 Tết (ngày 26/1), trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ chịu sự chi phối của gió mùa Đông Bắc cường độ trung bình, từ ngày 26/1 có cường độ mạnh.

"Trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới", ông Quyết nói.

Theo ông Quyết, thời tiết phổ biến chủ yếu có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng ngày 26-27/1 khả năng có mưa rào cục bộ (xác suất xảy ra khoảng 40-60%), chủ yếu lượng nhỏ.

Trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới, riêng mùng 1 Tết, TP.HCM nhiệt độ có thể xuống 20 độ C.

Ngày 28-31/1, do không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam, nhiệt độ thấp nhất giảm hơn, sáng sớm trời se lạnh và có nơi có mù nhẹ, phía Bắc miền Đông có nơi trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; riêng ngày 28-31/1 khoảng 20-23 độ C, phía Bắc miền Đông 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 29-33 độ C.

Cũng theo ông Quyết, trong đợt Tết Nguyên đán 2025, TP.HCM sẽ xuất hiện triều cường.

"Đỉnh triều cao nhất khả năng xuất hiện vào ngày 30/1-1/2/2025 (tức mùng 2-4 tháng Giêng), đối với khu vực TP.HCM (tại trạm Phú An, Nhà Bè) sẽ đạt ở mức xấp xỉ báo động 2, các trạm vùng hạ lưu trên các sông miền Tây Nam Bộ như tại trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận sẽ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2.

Mực nước cao có thể gây ngập những vùng trũng thấp, ven sông và ảnh hưởng tới giao thông, phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực", ông Quyết nói.