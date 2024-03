Đơn hàng của Boeing giảm mạnh sau loạt sự cố

Khủng hoảng liên tiếp khiến số lượng đơn hàng suy giảm, Boeing đang ở trong thế khó chồng khó.

Số lượng đơn hàng của Boeing giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Getty Images.

Hãng sản xuất máy bay Boeing (Mỹ) tuần này đã thông báo nhận 15 đơn hàng máy bay thương mại trong tháng 2. Con số này đã tăng 5 lần so với tháng 1 - thời điểm hãng chỉ nhận 3 đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi trừ đi số đơn hàng bị hủy, số đơn hàng ròng của Boeing trong tháng đầu năm nay chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Tháng 1 là tháng tồi tệ nhất về doanh số bán hàng của Boeing kể từ khi các hãng hàng không phải vật lộn với khoản lỗ lớn trong thời kỳ đại dịch. Lần cuối cùng Boeing có số đơn đặt hàng ròng bằng 0 hoặc âm là vào tháng 1/2021.

15 đơn đặt hàng trong tháng 2 là một sự cải thiện, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Đây là thời điểm số lượng hành khách quay lại tăng mạnh khiến các hãng hàng không háo hức đặt hàng và nhận hàng các máy bay mới.

Boeing đã có kỷ lục 369 đơn đặt hàng chỉ trong tháng 12/2023. Trong cả năm, hãng có tổng cộng 1.456 đơn đặt hàng, tương đương trung bình 121 đơn hàng/tháng. 929 đơn hàng trong đó đến vào nửa cuối năm ngoái khi nhu cầu tăng lên, trung bình 155 đơn hàng/tháng.

Tháng trước, 17 chiếc Boeing 737 Max được hãng giao cho các hãng bay Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc.

Southwest Airlines - một trong số khách hàng lớn nhất của Boeing, hôm 12/3 cho biết số máy bay họ nhận năm nay có thể giảm hơn 40% so với dự báo, do các vấn đề an toàn, chất lượng. Do đó, tổng công suất ghế hãng bán trong năm sẽ thấp hơn 1% so với dự kiến ban đầu.

Bất chấp những thách thức, Giám đốc điều hành Southwest Bob Jordan khẳng định Southwest Airlines không quan tâm đến việc bổ sung máy bay của nhà sản xuất khác như Airbus vào đội bay của mình. Vị CEO cho biết Southwest tính đường dài và sẽ tìm cách khắc phục.

"Tôi và nhiều CEO khác đã nói với Boeing rằng chúng tôi hiểu vấn đề. Chúng tôi cần hãng khắc phục những điểm yếu để vững mạnh hơn sau 2 năm, thậm chí 5-10 năm tới. Vấn đề này quan trọng hơn việc giao chậm tàu bay", người điều hành Southwest Airlines nói.

Dave Calhoun, Giám đốc điều hành Boeing, cho biết trong báo cáo thu nhập mới đây rằng công ty sẽ không đưa ra mục tiêu giao máy bay vào năm 2024 khi đang cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng. "Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào mọi máy bay tiếp theo và đảm bảo đáp ứng tất cả tiêu chuẩn mà chúng tôi có, các tiêu chuẩn mà cơ quan quản lý và khách hàng của chúng tôi yêu cầu”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Boeing đang lún sâu vào khủng hoảng sau sự cố bung cửa giữa không trung của một chiếc Boeing 737 Max-9 ở độ cao 4.800 m do hãng hàng không Alaska Airlines khai thác hôm 5/1. Sau vụ việc, FAA tuyên bố cấm Boeing mở rộng sản xuất dòng máy bay 737 MAX.

Báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho thấy 4 bu lông lẽ ra phải giữ chốt cửa máy bay đã bị mất khi chiếc máy bay này rời nhà máy của Boeing.

Alaska Airlines ngày 23/1 tiếp tục thông báo cuộc kiểm tra sau sự cố bung tấm bịt cửa đã phát hiện nhiều máy bay Boeing 737 Max 9 bị lỏng ốc. Điều này khiến các lãnh đạo hãng hàng không bất bình.

Trong nửa thập kỷ qua, niềm tin của công chúng vào nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ đã giảm đáng kể, liên quan tới nhiều sự cố của dòng máy bay Boeing 737 Max.

Những sự cố mới đe dọa tiếp tục làm xói mòn niềm tin và vị thế của Boeing, khiến nhiều khách hàng lâu năm và hành khách ngày càng lo ngại.