Đơn gỏi cuốn 26 cái ở TP.HCM, khách ghi chú chi chít tên gây tranh cãi

Gỏi cuốn vốn là món ăn cần thời gian chuẩn bị với nhiều nguyên liệu, việc khách đặt đơn số lượng lớn song yêu cầu quán ghi chú tên trên từng chiếc khiến nhiều người tranh luận.

Ngày 21/7, chị Thúy Hằng, chủ quán gỏi cuốn ở TP.HCM, lan truyền trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh đơn đặt hàng nhận được qua ứng dụng gọi đồ ăn. Theo đó, với số lượng khoảng 26 chiếc, đơn hàng yêu cầu quán ghi chú tên khách trên từng chiếc để phân biệt, đi kèm với đó là các loại nước chấm khác nhau.

Dưới bài đăng hơn 7.000 tương tác, chị Hằng nhận nhiều bình luận đồng cảm của dân mạng trước đơn hàng cầu kỳ, đặc biệt khi nhận được trong khung giờ cao điểm. Đồng thời, nhiều người cũng dành lời khen khi quán đã thực hiện đúng như yêu cầu một cách cẩn thận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thúy Hằng nói không rõ đơn hàng do một khách đặt số lượng lớn và yêu cầu tỉ mỉ, hay do tính năng ghép đơn trên ứng dụng và nội dung mặc định điền.

"Dù yêu cầu từ phía nào, việc quán nhận được những đơn như vậy cũng khá 'hoảng' bởi gỏi cuốn là món tốn thời gian thực hiện, trong khi chỉ có 7-9 phút để chuẩn bị một đơn. Có khi đơn nhiều mà yêu cầu dài quá, quán tôi không làm kịp cũng áy náy với cả tài xế và khách", chị Hằng nói.

Đơn hàng chi chít ghi chú khiến chủ quán gỏi cuốn phát hoảng.

Chủ quán gỏi cuốn cũng cho hay trường hợp trên chỉ là một trong nhiều đơn hàng dài chị từng nhận được. Có lần khách đặt đúng giờ ăn trưa, từng chiếc lại yêu cầu bỏ nguyên liệu này, bớt nguyên liệu kia khiến bếp khá "chóng mặt".

Vì quán có lượng khách đông, trung bình 300 đơn ngày, giờ cao điểm có thể 20-30 đơn cùng lúc. Vì vậy, vô tình các đơn hàng với nhiều yêu cầu ghi chú sẽ khiến thời gian chuẩn bị đội lên cao, dồn vào đơn sau.

"Một trường hợp khác là khách mua đơn nhóm trên ứng dụng, nhưng ở phía tôi không hiển thị tên từng người nên không biết cái nào của ai, cũng không biết là đơn nhóm nên gộp chung nước chấm và cuốn, khách đem về chia không được nên tôi bị đánh giá 1 sao luôn. Những lúc như vậy cũng khó xin khách đánh giá lại", chị Hằng tâm sự.

Nhiều đơn hàng chị Hằng nhận được đi kèm các ghi chú phức tạp.

Tuy nhiên, quan điểm của chủ quán gỏi cuốn vẫn là cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của khách hàng trong khả năng, bởi với món như gỏi cuốn, nhu cầu ghi chú tên trên món để phân biệt là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong thời buổi cạnh tranh khó khăn, việc cung cấp dịch vụ tốt cũng là một điểm cộng cho các đơn vị kinh doanh ăn uống.

"Về phía khách, tôi chỉ mong khách gọi đơn cần ghi chú nhiều thì tránh giờ cao điểm, hoặc đặt trước để quán có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn. Như vậy tôi sẽ rất biết ơn", chị chia sẻ.

Thực tế, chủ đề thực khách ghi chú quá nhiều hay có những yêu cầu "oái oăm" khi mua đồ ăn qua ứng dụng vốn thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng khách hàng nên chủ động tự chia đồ sau khi nhận, hoặc cố gắng giảm thiểu ghi chú để quán tiết kiệm thời gian thực hiện, số khác cho rằng việc có các yêu cầu riêng ngoài món mặc định không phải điều quá đáng và là dịch vụ khách xứng đáng được nhận.

Tháng 8/2025, vụ việc khi nam shipper tên V.Đ. đăng bài tố khách hàng nữ tên T.T. đặt đơn giao 30 cốc chè, song nhắn tin yêu cầu ghi tên từng người lên cốc cũng từng gây bão mạng. Khi nam shipper tỏ ra không hài lòng, hai bên lời qua tiếng lại.

Khi chia sẻ câu chuyện, V.Đ. công khai cả số điện thoại, địa chỉ của T.T. khiến cô bị tấn công trên mạng. Sau đó, T.T. lên tiếng thông qua một bài đăng, cho biết việc ghi tên từng người lên cốc là muốn nhờ quán thực hiện, không phải yêu cầu người giao hàng. Biết đơn to, cô còn nhờ quán đóng thùng để tiện cho shipper di chuyển. Sau khi bị tấn công, cô cho biết đã báo cáo sự việc đến ứng dụng giao hàng.

Ngày 19/8, một số trang mạng còn lan truyền thông tin nam shipper đã bị khóa tài khoản. Điều này càng khiến nhiều người phẫn nộ, đổ lỗi cho T.T. Cô đã khóa bảo vệ trang cá nhân, tắt máy từ khi sự việc xảy ra.

Trước phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, công ty nơi T.T. làm việc cho biết đã tạm đình chỉ công tác nhân viên liên quan đồng thời tiến hành các biện pháp hòa giải, xử lý.